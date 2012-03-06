افزایش تولید سیب درختی دماوند/ فعالیت بازرسان بازار در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: سیب، اصلیترین محصول باغی شهرستان دماوند محسوب می‏ شود.

وی ادامه داد: شهرت سیب دماوند به خارج از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی رسیده و امروز نام این محصول مرغوب بسیار از سایر همنوعانش شنیده می ‏شود.

خلیلی از تلاش برای تبدیل سیب دماوند به برندی جهانی خبر داد و گفت: سیب دماوند از چنان کیفیتی برخوردار است که می ‏توان آن را به برندی جهانی تبدیل کرد.

وی افزود: در راستای این طرح، مجموعه جهادکشاورزی شهرستان دماوند با مساعدت سایر مسئولان شهرستان قصد بر تبدیل آن به برندی جهان دارد.

فعالیت بازرسان بازار در فیروزکوه

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه از حضور چهار گروه از بازرسان برای نظارت بر بازارعید امسال خبر داد.

عبدالله بطنی اظهار داشت: میوه‏های مورد نیاز عید برای مردم شهرستان فیروزکوه به مقدار کافی تأمین شده است.

وی افزود: این میوه‏ها به صورت یارانه‏ای قیمت‏گذاری شده‏اند و با نظارت بازرسان به اندازه نیاز واقعی مردم در بین آنها به طورعادلانه توزیع خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه گفت: در حال حاضر 40 تن سیب درختی قرمز در سردخانه‏های شهرستان دماوند و 70 تن پرتقال در سردخانه‏های شهرستان فیروزکوه ذخیره شده که از 25 اسفندماه توزیع آنها در سطح شهرستان فیروزکوه آغاز می ‏شود.

احداث جاده‏ های فیروزکوه سریعتر به اتمام برسد

امام جمعه فیروزکوه خواستار اتمام سریعتر احداث جاده ها و محورهای شهرستان فیروزکوه شد.

حجت ‏الاسلام عبدالعلی استیری گفت: شهرستان فیروزکوه به دلیل استقرار در مناطقی دورتر نسبت به پایتخت، نیازمند رسیدگی بیشتری است.

وی افزود: احداث کنارگذر فیروزکوه با توجه به عبور جاده‏ای پرتردد و ترانزیتی از میان شهر فیروزکوه، با اختصاص اعتبارات ملی امری الزامی به نظر می ‏رسد.

استیری با اشاره به دیگر طرحهای اجرایی راهسازی در شهرستان فیروزکوه بیان کرد: جاده‏های دیگری نظیر هراز ـ فیروزکوه، فیروزکوه ـ گرمسار و سمنان ـ فیروزکوه نیز نیازمند پیگیری نهاد ریاست جمهوری برای به ثمرنشینی است.

ساخت مصلای فیروزکوه پیگیری شود

وی همچنین احداث مصلای فیروزکوه را از جمله مباحث مورد پیگیری نهاد نماز جمعه این شهرستان خواند و گفت: خوشبختانه زمین این مرکز در آستانه تحویل و تحول قرار دارد و با توجه به نگاه فرهنگی سفرهای اخیر هیئت دولت شایسته است تا عنایت ویژه‏ای به این مهم صورت گیرد.

لبخند رهبری بزرگترین هدیه ملت ایران در انتخابات بود

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین هدیه برای مردم پس از حضوری حماسی در پای صندوقهای رأی، لبخند مقام عظمای ولایت بود.

شاهرخ رامین افزود: شاید در دوران تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 11 گروه برای 11 نامزد انتخاباتی تلاش می ‏کرد؛ اما امروز خدمت به همه 11 گروه، افتخاری بزرگ است.

این مسئول بیان داشت: امروز دیگر موضوعی به نام 11 گروه مختلف وجود ندارد و همه به عنوان یک امت یکپارچه ادامه روند رشد و توسعه منطقه را پیگیر هستند.

وی ادامه داد: برای کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتهای بازار عید و تأمین اجناس و کالای مورد نیاز مردم شهرستان فیروزکوه، نمایشگاهی بهاره با 31 غرفه در سالن هلال احمر این شهرستان و زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه برپا شده است.