روابط انگلیس و روسیه با کمک پوتین بهتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روابط انگلیس و روسیه در سالهای گذشته به سردی گرائیده بود و در این میان مطرح شدن موضوعاتی چون کمک بریتانیا به مخالفان دولت روسیه موجب شده بود تا مسکو و لندن روابط دوستانه ای با یکدیگر نداشته باشند.

ولادیمیر پوتین و دیوید کامرون

اما با پیروزی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، انگلیس درصدد است تا این روابط سرد را گرم کند از همین رو "دیوید کامرون" روز گذشته در تماس با ولادیمیر پوتین ضمن تبریک گفتن پیروزی پوتین در انتخابات بر لزوم تویت روابط دوجانبه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران دو کشور در این مکالمه تلفنی ضمن آنکه پذیرفتند که انگلیس و روسیه در موارد متعددی اختلاف نظر دارند بر لزوم ساختن روابطی مستحکم تاکید کردند.

پوتین و کامرون در این مکالمه در مورد مسائل دیگری همچون موضوع سوریه رایزنی کردند.