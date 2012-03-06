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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

در چهارمحال و بختیاری/

هفت کمیته برای تسهیلات سفر نوروز 91 فعالیت می کنند

هفت کمیته برای تسهیلات سفر نوروز 91 فعالیت می کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری گفت: هفت کمیته در ستاد دائمی تسهیلات سفر نوروز 91 در این استان فعالیت می کنند.

حیدر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت کمیته در ستاد دائمی تسهیلات سفر در این استان فعالیت می کنند اظهار داشت: این تعداد کیمته شامل نظارت و ارزیابی، پشتیبانی ، خدمات شهری و رفاهی عمومی، انتظامی، امنیتی و امدادی، حمل و پایانه، ترافیک و خدمات جاده ای، فرهنگی، تبلیغات و اطلاع رسانی، اسکان و اقامت و کمیته آمار در این استان است.

وی افزود: بالغ بر60 ارگان دولتی و خصوصی در کمیته های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در این استان فعالیت می کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه تا کنون دو جلسه با حضور مدیران استانی برگزار شده، بیان داشت: درراستای اطلاع رسانی کتابچه های نوروزی سال91  به صورت کلی توسط نهاد های دولتی و خصوصی  جهت راهنمایی مسافرین نوروزی تهیه و دراختیار گردشگران نوروزی  قرارمی گیرد.

وی بیان داشت: شروع به کار ستاد دائمی تسهیلات سفر از 28 اسفند ماه لغایت 13 فرودین 91 به مدت 15 روز است.

کد مطلب 1553190

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