قطع درختان توسط شهرداری اصفهان در هفته درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر، 17 اسفند ماه همزمان با دومین روز از هفته منابع طبیعی درختان محدوده پل غدیر اصفهان قطع شده و به کام مرگ فرو رفتند.
15 اسفند ماه به عنوان روز درختکاری نامگذاری شده و از 15 تا 22 اسفند ماه هر سال به عنوان هفته منابع طبیعی نامیده میشود. طی این هفته اصلههای نهال در میان مردم به صورت رایگان توزیع میشود و درختکاری به عنوان یک سنت ایرانی و اسلامی همچنان در میان ملت ایران ادامه دارد.
کنترل آلودگیهای موجود در سطح شهر با ادامه یافتن این سنت در میان مردم به میزان بسیاری محقق میشود و مردم باید برای مقابله با این بحران به درختکاری در سطح شهر بپردازند.
دومین روز از هفته منابع طبیعی و هفته درختکاری با دهنکجی شهرداری اصفهان به درختان محدوده پل غدیر همراه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شنیدهها حاکی از قطع درختانی در محدوده پل غدیر اصفهان است که طی هشت روز گذشته تاکنون بیش از 60 درصد از درختان این محدوده قطع شده است.
سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان در ارتباط با قطع درختان در این محدوده گفت: به دنبال بررسیهای شهرداری اصفهان تمامی درختان پوسیده موجود در سطح شهر شناسایی میشوند و این درختان پس از شناسایی قطع و بریده میشوند.
داریوش حسینی اظهار داشت: تمامی درختانی که در سطح شهر قطع و بریده میشوند از مجوز شهرداری برخوردار هستند.
یکی از کارگران مجری قطع درختان در محدوده پل غدیر گفت: نیروهای شهرداری در طول سال در به وضعیت درختان رسیدگی میکنند و با مشاهده درختان پوسیده نسبت به قطع آنها اقدام میکنند.
این فرد با اشاره به اینکه کارشناسان شهرداری با مشاهده درختان پوسیده و ناسالم آنها را با رنگ قرمز علامتگذاری میکنند، تصریح کرد: در صورت تشخیص پوسیدگی و سقوط این درختان توسط گروهی از کارشناسان شهرداری این درختان با رنگ قرمز مشخص میشوند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد نیز درختان سالم نیز با رنگ قرمز علامتگذاری میشوند، بیان داشت: تمامی کارگران مجری قطع درختان ناچار به قطع تمامی درختان علامتگذاری شده از سوی کارشناسان شهرداری هستند.
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