دستگیری یک کارمند بانک به جرم اختلاس بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی وش در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: فردی بنام «م- م» از کارمندان یکی از بانکهای دولتی در شهرستان بناب که با شگرد افتتاح حسابهای کوتاه مدت برای مشتریان مبالغی را از حساب آنها اختلاس و به حساب شخصی خود واریز می کرد، دستگیر شد.

وی افزود: متهم از 46 نفر از مشتریان بانک مزبور بیش از 730 میلیون ریال اختلاس کرده بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی بناب؛ این متهم با هوشیاری و همکاری مسئولان بانک توسط پلیس آگاهی شهرستان دستگیر و پس از بازجویی و تشکیل پرونده مقدماتی، نامبرده به جرم خود اعتراف کرد و به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شد.

سلطانی وش در ادامه به نحوه ارتکاب جرم اشاره کرد و گفت: این متهم در تشریح نحوه ارتکاب فساد بانکی اظهارداشته وقتی مشتریان جهت پرداخت انواع قبوض خدماتی از جمله تلفن، آب و برق و یا پرداخت اقساط وامهای مسکن روستایی به بانک مراجعه می کردند، با شگرد خاصی برای آنها رسید پرداخت صادرکرده و مبالغ را به جای حساب خزانه بانک به حساب شخصی واریز می نمودم.

وی همچنین با صدور دفترچه حساب کوتاه مدت برای مشتریان مالباخته، وجوه پرداختی مشتریان را به نفع خود برداشت کرده و در عوض سود ماهیانه حساب آنها را از جیب خودش پرداخت می کرده است.