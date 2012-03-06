10هزار طرح در 500 رشته شغلی برای خودکفایی مددجویان یزد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: امسال 40 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال کمیته امداد استان یزد در نظر گرفته شده که این میزان جهش 400 تا 500 درصدی داشته است.

وی بیان داشت: این میزان جهش اعتباری در بخش اشتغال نشانگر تلاش و اهتمام کمیته امداد برای ایجاد اشتغال و در نهایت خودکفایی مددجویان است.

نصیری عنوان کرد: تعداد زیادی طرح پس از تحقیقات لازم مصوب و به بانکها معرفی شدند و تسهیلات اشتغال به آنها پرداخت شد و تعدادی از طرح ها نیز که مستحق دریافت تسهیلات نبودند، رد شدند.

طرحهای مصوب سال آینده در اولویت دریافت تسهیلات اشتغال هستند

وی یادآور شد: طرح های مصوب شده ای که امسال موفق به دریافت تسهیلات نشده اند نیز سال آینده در اولویت قرار خواهند گرفت.

نصیری همچنین با اشاره به افراد زیر پوشش کمیته امداد در استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر 14هزار و 100 خانوار شامل 29هزار و 970 نفر زیر پوشش کمیته امداد استان یزد هستند.

وی افزود: در سال جاری 92 هزار و 600 میلیون ریال به این خانواده‌ های زیر پوشش در قالب کمک معیشت پرداخت شده است.

نصیری یادآور شد: همچنین در سال جاری هزار و 150 مورد جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به مبلغ هشت هزار و 740 میلیون ریال به این افراد پرداخت شده است.

9 هزار نفر از ایتام یزد زیر پوشش 2200 حامی هستند

وی ادامه داد: در استان یزد 9 هزار و 20 نفر از ایتام زیرپوشش کمیته امداد هستند که دو هزار و 230 نفر، حمایت آنها را به عنوان حامی بر عهده دارند.

نصیری مجموع خانوارهای مستمری ‌بگیر کمیته امداد استان یزد را 16هزار و 71 خانوار اعلام کرد و اظهار داشت: چهار هزار و 700 دانش ‌آموز و هزار و 700 دانشجو نیز زیر پوشش کمیته امداد استان یزد هستند.

نصیری با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در راستای تامین آتیه مددجویان کمیته امداد همچنین مباحث درمانی انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 16هزار مددجو بیمه هستند.

وی با اشاره به سهمیه بیمه ‌ای که امسال برای مددجویان کمیته امداد استان یزد لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان امسال نیمی از مددجویان کمیته امداد استان یزد بیمه می ‌شوند.