بارسلونا در چند سانتی صعود به یک چهارم/ آپوئل به امید شگفتی سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در دیدار رفت در زمین بایرلورکوزن با حساب 3 بر یک پیروز شد و با توجه به موقعیتی که در حال حاضر در فوتبال جهان دارد چنانچه اتفاق ویژه‌ای رخ ندهد، می‌توان این تیم را در مرحله یک چهارم نهایی تصور کرد هرچند که در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست.

از سویی المپیک لیون فرانسه که در دیدار رفت در فرانسه با یک گل از سد میهمان خود آپوئل نیکوزیای قبرس گذشته به نظر نمی‌رسد برای تضمین صعود خود به مرحله بعد، کار چندان دشواری در زمین این تیم داشته باشد. از سویی آپوئل چنانچه بتواند به مرحله بعد راه پیدا کند، از نظر هواداران و بازیکنان این تیم به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرده است.

"آندره‌آس استیلیانو"، بازیکن افسانه‌ای آپوئل گفت: "بچه‌ها با رسیدن به مرحله یک هشتم مایه سرافرازی ما شده‌اند و اکنون این بخت را دارند که بیش از این پیش بروند. آنها در بازی رفت تنها یک گل خورده اند و هواداران اینجا در ورزشگاه جی اس پی پشتیبان بازیکنان هستند تا به پیروزی برسند".