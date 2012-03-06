رزمایش کره شمالی در سایه تنشها در شبه جزیره کره آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار آسوشیتدپرس که در میان معدود خبرگزاری هایی است که اجازه ورود به منطقه این رزمایش را داشته، در گزارش روز سه شنبه خود نوشت که سربازان کره شمالی در حال تجهیز مهمات و ادوات جنگی در نزدیکی جزیره ای در آبهای مرزی با کره جنوبی هستند.

در درگیری های بین کره شمالی و جنوبی در این منطقه در سال 2010 میلادی چهار نظامی کره جنوبی کشته شدند.

این رزماش در حالی انجام می شود که قرار است مقامات آمریکایی و کره جنوبی فردا چهارشنبه مذاکراتی را در خصوص معاملات هسته ای با یکدیگر برگزار کنند.



رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی از 27 فوریه آغاز و تا 9 مارس (19 اسفند) ادامه دارد و در آن 200 هزار نیروی کره جنوبی و دو هزار و 100 نیروی آمریکایی شرکت می کنند.

روز گذشته مردم کره شمالی نیز در اعتراض به رزمایشهای مشترک کره جنوبی و آمریکا در مرز دو کره، در میدانی در پیونگ یانگ راهپیمایی کردند.