تعریض جاده "همند" مطالبه‏ به حق مردم آبسرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‏الاسلام حسین ردایی اظهار داشت: جاده همند در سه دهه گذشته برای تردد اهالی بین منطقه روستایی آن روزهای آبسرد و جاده اصلی دماوند ـ فیروزکوه مورد استفاده قرار می ‏گرفت ولی در حال حاضر این مسیر پاسخگوی آبسرد توسعه یافته و در حال پیشرفت امروز نیست.

وی با ابراز رضایت از حضور رئیس جمهور در شهرستان دماوند در آینده نزدیک افزود: بیش از هر موضوعی اصل حضور رئیس جمهور در شهرستان دماوند به خودی خود موجب رضایت مردم و مسئولان این خطه است.

ردایی گفت: آبسرد نزدیک به 16 سال پیش از این با تشکیل نهاد شهرداری به شهری مجزا تبدیل شد و رشد و توسعه آن در این مدت چشمگیر و قابل ملاحظه بود.

فقدان آب زراعی معضل نخست آبسرد است

وی آب زراعی را معضل نخست آبسرد خواند و ادامه داد: آبسرد از دیرباز تا کنون به عنوان یکی از مناطق زراعی شهرستان دماوند و استان تهران مطرح بوده و فقدان آب زراعی و تأمین منابع تهیه این ماده حیاتی یکی از بارزترین مشکلات این خطه قلمداد می ‏شود.

تیرهای سمی دشمنان انقلاب به خطا رفت

امام جمعه دماوند گفت: با حضور 65 درصدی مردم ایران اسلامی در پای صندوقهای رأی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تیرهای سمی دشمنان انقلاب به خطا رفت.

حجت‏ الاسلام محمد علاءالدینی با اشاره به بیانات مقام عظمای ولایت پیرامون دسیسه ‏های دشمنان افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود فرمودند که دشمن همه تیرهای خود را خرج کرده و باید مردم ارزشهای خود را به رخ آنها بکشند.

وی بیان داشت: راهبردهای دشمن را مباحثی نظیر تهدید، ترور دانشمندان هسته‏ای، جنگ نرم و تحریم تشکیل می‏ دهد.

علاءالدینی با اشاره به اهداف مورد پیگیری دشمن از به ‏کارگیری این راهبردهای ستیزه جویانه اضافه کرد: هدف دشمن از به کارگیری این راهبردهای خصمانه، تسلیم ملت ایران است.

تئاتر دانشجویی "اجباریها" در فیروزکوه به روی صحنه رفت

با همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه، تئاتر دانشجویی "اجباریها" متشکل از دانشجویان هنرمند عرصه تئاتر به روی پرده نمایش رفت.

این گروه تئاتر دانشجویی با عنوان "فرسیا" و با 30 دانشجوی مستعد هنرمند آغاز به کار کرده و نخستین کار خود را با نام سرگذشت اجباریها با محتوای طنز و موضوع دفاع مقدس به مدت 10 روز به روی صحنه برده است.

این نمایش برای استفاده عموم از جمله استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه در سالن آمفی ‏تئاتر شهید آوینی این دانشگاه به نمایش گذاشته شده است.