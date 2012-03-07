608 میلیارد ریال سهم و حق تقدم داد و ستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران تالار شیشه ای امروز بیش از 273 میلیون و 282 هزار و 501 برگه سهم وحق تقدم را به ارزش 608 میلیارد و 310 میلیون و 463 هزار ریال را در 20 هزار و 673 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

در معاملات روز جاری بازار سهام بازهم متغیرهای بورسی رشد را تجربه کردند و اکثر سهام بزرگ و تاثیرگذار در بازار با رشد قیمت و تقاضای خرید مواجه شدند.

امروز شاخص کل با رشدی 92 واحدی به رقم 25 هزار و 400 واحد رسید. شاخص صنعت نیز رشدی 93 واحدی را تجربه کرد و شاخص 50 شرکت فعالتر 3 واحد بالا رفت.

همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 86 و 49 واحد رشد کردند.