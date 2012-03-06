6 میلیون اصله نهال صنوبر در سطح زنجان هرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت سعادتی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، 15 تا 21 اسفند ماه را هفته منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: اهمیت این هفته زمانی بیشتر خواهد بود که به اطراف توجه شود و تاثیر تغییرات آب و هوایی به وضوح مشاهده شود.

سعادتی افزود: با اجرای عملیات آبخیزداری در طول هفت سال 130 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده و با مدیریت آب و اجرای پروژه های اجرای بخش سیلاب 8،5 میلیون مترمکعب و 143،5 میلیون متر مکعب آب ذخیره سازی می شود.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه ذخیره سازی آب را به دنبال دارد و معادل آب دو سد تهم است لذا سرمایه گاری سد تهم 200 میلیارد تومان است لذا حداکثر هزینه برای سازمان 20 میلیارد تومان است که این ذخیره سازی مهمتر از سد تهم است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان گفت: شناسایی و استعدادیابی اراضی برای ذخیره زیتون 8 هکتار و پروژه شناسایی و استعدادیابی برای توسعه صنعت و خدمات 10 هزار هکتار که اخذ سند اراضی ملی 682 هکتار بوده است.

سعادتی تاکید کرد: در راستای حفاظت از منابع طبیعی 450 دستگاه توقیف شده، 36 مورد قلع و قمع در اراضی ملی که 3،5 هکتار بوده است.

وی در ادامه افزود: دو نوع باران موثر و غیر موثر وجود دارد لذا بارانی که امسال بارید 300 میلیون متر مکعب بود که باران غیر موثر است که نه محصول استفاده می کند و نه فرصت ذخیره سازی وجود دارد واز دسترس خارج است.

سعادتی یاد آور شد: 500 هزار اصله امسال نهال کشته خواهد شد که در اوایل سال به یک میلیون اصله می رسد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان گفت: در راستای حفاظت از منابع طبیعی رسانه ها و خبرنگاران نقش موثری دارند و باید در راستای رسیدن به طبیعتی سالم باید رسانه ها همکاری کنند .