به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تدوین «دایره‌المعارف زبان‌ها و گویش‌های ایرانی» به تازگی در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی آغاز شده و قرار است ظرف 3 سال تکمیل شود و 300 مدخل را دربر بگیرد. مداخل این این دایره‌المعارف در حال حاضر تعیین شده و در حال توزیع میان نویسندگان است.

تا به حال تیم نویسندگان این پروژه تکمیل نشده است زیرا تعدادی از متون قرار است توسط محققان خارجی نگاشته شوند و بعد به فارسی ترجمه شوند. اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در نهایت حدود 60 نویسنده با این طرح همکاری خواهند داشت. مطالب و مقالات این دایره‌المعارف حاصل نگارش نویسندگان این پروژه خواهد بود و محققان خارجی نیز مقالات خود را به طور اختصاصی برای این طرح خواهند نوشت.

سید محمدکاظم بجنوردی، صادق سجادی، ژاله آموزگار، علی‌اشرف صادقی، حسن رضایی، محمدتقی راشد محصل و بهروز محمودی بختیاری از اعضای هیئت علمی این پروژه هستند و طرح زیر نظر آن‌ها پیش خواهد رفت.

شروع طرح و برنامه‌ریزی این پروژه از تابستان امسال آغاز شد اما فعالیت رسمی دست‌اندرکاران آن به دلیل مهیا نبودن همه امکانات در آن زمان، در اواخر سال 90 شروع شد.

زمان پیش‌بینی شده برای انجام این پروژه 3 سال است و دایره آن وسیع‌تر از بررسی گویش مردم ایران است و زبان و گویش‌های مردم فارسی زبان کشورهایی چون تاجیکستان و افغانستان را نیز در بر می‌گیرد.