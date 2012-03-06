شرایط ثبت نام در دوره مشترک دکتری تخصصی بالینی علوم مغز و اعصاب

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره بر اساس آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی بالینی (Ph.D by Research) و دستورالعمل پذیرش و اعتباربخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری تخصصی وزارت بهداشت راه اندازی شده است.

ضوابط و شرایط دریافت بورس تحصیلی دکتری تخصصی بالینی علوم مغز و اعصاب با هدف تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.

داوطلبان این دوره تا 12 فروردین ماه سال 91 فرصت دارند که به صورت اینترنتی در این دوره ثبت نام کنند و با ارسال مدارک به دبیرخانه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت نام را تکمیل کنند.

به پذیرفته شدگان این دوره پس از طی کامل دوره علاوه بر مدرک Ph.D، مدرک فلوشیپی آن رشته با گرایش مربوطه از طرف پژوهکده بین المللی مغز و اعصاب هانوفر ارائه خواهد شد تا طبق مقررات و ضوابط وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین شرایط عمومی و اختصاصی استفاده از این بورس تحصیلی را اعلام کرد. بر اساس شرایط عمومی اعلام شده، داوطلبانی مجاز به درخواست بورس هستند که ضمن برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی، واجد کلیه شرایط عمومی متداول در اعزام بورس های مختف کشور باشند.

همچنین داشتن بورد تخصصی در رشته مربوطه، داشتن صلاحیت های قانونی لازم جهت استفاده از بورسیه و عضویت هیأت علمی دانشگاه، سپردن تعهد لازم جهت انجام خدمات قانونی پس از اتمام دوره بورس، ارائه ایده های پژوهشی نوآورانه بر اساس نیازهای کشور و نقشه علمی دانشگاه در زمینه علوم مغز و اعصاب از جمله شرایط اختصاصی تحصیل در این دوره است.

داشتن حداقل دو مقاله منتشر شده در مجلات معتبر ایندکس شده، داشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی، حداکثر سن قابل قبول 35 سال برای داوطلبان غیر هیأت علمی و 40 سال برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از دیگر شرایط این دوره است.

تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت بوده و هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است. برای پذیرش در این دوره آزمون شفاهی برگزار می شود و افرادی که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت جهت آزمون مرحله دوم دعوت می شوند.

مدارک لازم در سایت پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده است و داوطلبان علاوه بر مدارک اعلامی باید مبلغ 2 میلیون ریال وجه ثبت نام را برای آزمون شفاهی دور اول پرداخت کنند.

رشته های تخصص های مورد نیاز و گرایش های مربوطه جهت اعزام به بورسیه دوره آموزشی مشترک

ردیف عنوان رشته گرایش تعداد افراد مورد نیاز 1 جراحی مغز و اعصاب اطفال/عروق/قاعده جمجمه/انکولوژی/جراحی مغز و اعصاب فانکشنال/درد و ستون فقرات 6 2 داخلی مغز و اعصاب نورواینترنشن و نوروسونولوژی 2 3 بیهوشی نوروآنستزی/درد/مراقبت ویژه 3 4 روانپزشکی مغز و اعصاب 1 5 انکولوژی مغز و اعصاب 1 6 پاتولوژی مغز و اعصاب 2 7 رادیولوژی مغز و اعصاب 1 8 چشم پزشکی مغز و اعصاب 1 9 طب فیزیکی و توانبخشی آسیبهای طناب نخاعی و سیستم اعصاب مرکزی 2 10 گوش و حلق و بینی Skull base جراحی 1

همچنین بر اساس برنامه زمان بندی اجرای بورسیه مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز بین المللی مغز و اعصاب هانوفر، اول اسفند ماه 90 زمان بازگشایی سایت برنامه دکتری است. مهلت ثبت نام متقاضیان 12 فروردین 91 پایان می یابد و مدارک متقاضیان در مهلت 15 تا 31 فروردین 91 بررسی می شود.

مصاحبه حضوری اولیه با متقاضیانی که مدارک کامل ارسال کرده اند در دوره زمانی 15 تا 31 فروردین انجام می گیرد و مصاحبه حضوری نهایی با پذیرفته شدگان مرحله اول در روزهای 7 تا 8 اردیبهشت ماه 91 با حضور پروفسور مجید سمیعی رئیس مرکز بین المللی مغز و اعصاب هانوفر برگزار خواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی در 5 خرداد 91 اعلام می شود و در نهایت این دوره آموزشی در 11 تیرماه سال 91 آغاز می شود.