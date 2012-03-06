11 ایستگاه بهارانه در مشهد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شهرداری مشهد با اشاره به اقدامات انجام شده برای راهنمایی زائران در هنگام ورود به پایتخت معنوی ایران گفت: دفترچه راهنمای مشهد، که حاوی اطلاعات مورد نیاز زائران است در بین آنها توزیع خواهد شد.

علی‌ حامد مقدم با بیان اینکه در این دفترچه ها اطلاعات مورد نیاز زائران درج شده است، افزود: در این دفترچه ها مکان های مورد نیاز زائران مثل بیمارستان، داروخانه ها و مراکز خرید و هتل ها درج شده است.

وی بیان کرد: این دفترچه‌ ها در مبادی ورودی شهر و در مکان هایی که زائران بیشترین رفت و آمد را در آن ها دارند توزیع می شود.

وی اطلاع رسانی خوب و مناسب را یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت زائرانی که در ایام عید نوروز به مشهد مسافرت می کنند، عنوان کرد و افزود: شهرداری مشهد تمامی تلاش خود را برای در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز زائران در نوروز 91 انجام داده است تا از سرگردان شدن آنان در خیابان ها برای یافتن مکان های ضروری جلوگیری کند.

احداث یازده ایستگاه بهارانه در 11 منطقه سطح شهر

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های همگانی شهرداری مشهد گفت: شهرداری مشهد یازده ایستگاه بهارانه را در11 بوستان سطح شهر مشهد احداث خواهد کرد.

احسان ثانوی اظهار داشت: شهرداری مشهد هر ساله با توجه به مسئولیت های مهمی که در بحث مدیریت شهری بر عهده دارد با افزایش توان و آمادگی خود و نیز استفاده از تمامی ظرفیت های موجود نسبت به ارائه برنامه هایی در جهت خدمت رسانی و ایجاد فضایی مطلوب در سطح شهر برای استفاده زائران و مجاوران آن حضرت اقدام می کنند که از مهمترین این برنامه ها، ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر است.

با اشاره به برپایی ایستگاه های بهارانه در نوروز 91 در بوستان‌های منتخب سطح شهر گفت: ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به زائران و شهروندان، معرفی و ترویج تغذیه سالم، بهداشت فردی و سلامت جسمی در بین شهروندان، آگاهی بخشی و حساس سازی مردم نسبت به دیابت و آسیب های جسمی، ارتقای سلامت روان جامعه از مهمترین اهداف طرح ایستگاه های بهارانه است.

وی بیان کرد: در این برنامه مدیریت امور اجتماعی و مشارکت‌های همگانی مسئول برنامه ریزی و تامین اعتبار لازم برای اجرای برنامه و مسئول نظارت بر انجام طرح در زمان اجرای آن است و مدیریت امور فرهنگی و گردشگری مسئول ثبت نام تورهای یک روزه و مسئول برگزاری غرفه صنایع دستی بومی و اصیل شهر مشهد است.

نمایشگاه معرفی بافت اطراف حرم رضوی در منطقه ثامن برپا می شود

شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: همزمان با ایام نوروز نمایشگاه معرفی بافت اطراف حرم رضوی با عنوان "دیروز، امروز و فردا" در منطقه ثامن مشهد برپا می شود.

محسن برزویی اظهار کرد: در بخش برنامه های تبلیغاتی و فرهنگی در منطقه ثامن بیش از 100 برنامه در بحث های اجتماعی، فرهنگی و دینی در راستای آشنایی زائران با فرهنگ رضوی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه معرفی بافت حرم رضوی یکی از این برنامه های فرهنگی و دینی است، گفت: در این نمایشگاه بیش از 100 هزار بروشور معرفی بافت اطراف حرم مطهر توزیع خواهد شد و جوایزی نیز به مراجعه کنندگان اهدا می شود.

تخفیف وی‍ژه بهاری در 105 واحد خدمات خودرویی مشهد

مدیر عامل سازمان میادین و سازماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: همزمان با فرا رسیدن سال نو 105 واحد صنفی، خدمات خودرویی و تعمیرگاهی با تخفیفات وی‍ژه، آماده ارائه خدمات به زائرین هستند.

جلال قربانی افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات زائرین وجود مکان هایی برای ارائه خدمات خودرویی سریع، راحت و با هزینه مناسب وسایل نقلیه است، در این راستا 105 واحد صنفی، خدمات خودرویی و تعمیرگاهی جهت رفاه حال زائرین با سازمان میادین شهرداری مشهد همکاری می کنند.

وی ادامه داد: این واحد ها درغالب چهار اتحادیه صنف تولید کنندگان خدمات فنی خودرویی مشهد، صنف آهنگران اتومبیل و صنعتگران مشهد، صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد و صنف اتوسرویس، پارکینگ، فروشندگان روغن موتور مشهد درایام نوروز جهت رفع نیازهای زائرین در سطح شهر فعالیت دارند.

مدیر عامل این سازمان در خصوص نیروهای ویژه امداد خودرو بیان کرد: طبق هماهنگی های به عمل آمده امداد خودروهای ایران و سایپا در تمامی کمپ های سطح شهر در ایام نوروز اسقرار می یابند.

وی ادامه داد: همچنین نیروهای آتش نشانی، حلال احمر و نیروهای اورژانس در کمپ جمهوری در ایام نوروز استقرار می یابد.

افتتاح آبنمای هوشمند در پارک وحدت مشهد

شهردار منطقه 5 از افتتاح آبنمای هوشمند و زیرسطحی در پارک وحدت همزمان با فرا رسیدن سال جدید خبر داد.

حسن حسینی گفت: آبنمای هوشمند پارک وحدت با هدف استقبال از بهار در متراژ 100مترمربع و اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال تا پایان سال 90افتتاح خواهد شد.

وی بهره برداری از بوستان حاشیه صد متری را تا پایان سال جاری خبر داد و بیان کرد: با هدف افزایش سرانه فضای سبز، بوستان های بابا نظر 66 و ابتدای گلشهر در حاشیه صد متری با وسعت بیش از دو هزار مترمربع و اعتبار170 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

حسینی در ادامه افزود: فضای سبز شهید پورطرقی و نبوت با وسعت 5 هزارمترمربع و همچنین فضای سبز حاشیه بولوار ولایت در متراژ 1500 مترمربع تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

رفت و روب روزانه بیش از 2.5 میلیون مترمربع از معابر

شهردار منطقه هشت مشهد از رفت و روب روزانه بیش از 2.5 میلیون متر مربع از معابر سطح منطقه خبر داد.

علیرضا خادم پیرگفت: از آنجا که در این منطقه تردد زائران نیز بیشتر از سایر نواحی است می‌طلبد که از نظر بهداشت توجه بیشتری به این منطقه شود به همین دلیل روزانه بیش از 2.5 میلیون متر مربع از این معابر رفت و روب و تنظیف می شود.

وی به مکانیزه بودن رفت و روب اشاره کرد و ادامه داد: معابر سطح منطقه به صورت دستی و مکانیزه رفت و روب و تنظیف می شود.

وی افزود: بیش از 417 هزار متر مربع از مساحت موجود منطقه به صورت مکانیزه رفت و روب می‌شود.