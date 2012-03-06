مرز میان واقعیت و خیال برداشته شد/ ورود تصاویر مجازی به دنیای واقعی

به گزارش خبرگزاری مهر، "یان تورپوس" درحال اجرای پروژه ای با عنوان "لایف کلیپر 3" است که از یک عینک محافظ پلیس و دوربینی تشکیل شده که روی عینک نصب شده است.

این طراح سوئیسی با یک کوله پشتی فضانوردان که یک سری دستگاه را داخل آن گذاشته بود و درحالی که عینک محافظ را به چشم داشت در پارک "سن یوهان" شهر بیسل گردش کرد.

درحقیقت، این طراح توانسته است با این دستگاه کوچک خود مرز میان واقعیت و خیال را در هم نوردد و درحالی که مشغول پیاده روی است در مکانهای واقعی، از تماشای مناظر مجازی سه بعدی لذت ببرد.

"یان تورپوس" با نگاه به نمایشگر پلاستیکی عینک محافظ خود می تواند درختان معمولی با شاخ و برگهای عادی را ببیند اما در چشم انداز این تصویر یک سری حیوانات مجازی برای مثال سوسکهای پردار درحال پرواز و کرمهای سبز رنگ غول پیکر را تماشا کند.

این طراح توضیح داد که در پروژه lifeClipper 3 افراد با گذاشتن این عینک می توانند ادراکات شخصی خود را ایجاد کنند.

وی افزود: "هر پیاده روی منحصربفرد است. موقعیت در پارک همیشه براساس زمان روز، نور، آب و هوا، دما و مواجهه با مردم و حیوانات تغییر می کند. در این پروژه، شرایط واقعی در کنار شرایط مجازی گذاشته می شود و هر زندگی واقعی، زندگی مجازی سازگار با خود را می سازد. کاربر می تواند روی هر دوی این دنیاها تاثیر بگذارد. عناصر تصادفی نیز همزمان در بخشی از دنیای واقعی و دنیای مجازی نقش خود را ایفا می کنند."

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ادراکات یا آنچه که کاربر مشاهده می کند تحت تاثیر حرکات حیوانات و براساس موسیقی قرار می گیرند.

یک نرم افزار، این موسیقی را از رایانه ای که در کوله پشتی است به هدفنهایی که روی گوش قرار می گیرند، می رساند.

تورپوس که در موسسه تحقیقات هنر و طراحی دانشگاه علوم کاربردی شمال شرقی سوئد کار می کند، این پروژه را در سال 2003 آغاز کرد.

از میان دستگاههایی که دستیابی به این واقعیت افزوده سورئال را امکانپذیر می کنند می توان به یک "جی. پی. اس" حرفه ای، حسگر جهت یابی و حسگر "بازخورد زیستی" (بیو فیدبک) اشاره کرد.

این طراح اظهار داشت: "ما پارک سن یوهان را اسکن کردیم و از آن یک مدل سه بعدی ساختیم و برای رسیدن به این دنیای مجازی از روش طراحی دنیای بازی استفاده کردیم."

این طراح سوئیسی با یک کوله پشتی فضانوردان که یک سری دستگاه را داخل آن گذاشته بود و درحالی که عینک محافظ را به چشم داشت در پارک "سن یوهان" شهر بیسل گردش کرد

سوسکهای پردار درحال پرواز از جمله تصاویر مجازی سه بعدی هستند که در این گردش دیده می شوند

درختان واقعی با تصاویر مجازی ادغام می شوند

افراد با گذاشتن این عینک می توانند براساس شرایط و موقعیتهای واقعی اداراکات شخصی خود را ایجاد کنند

یک کرم بزرگ غول پیکر