سایپای البرز به مصاف شهرداری ارومیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله پلی آف لیگ برتروالیبال کشور روز چهارشنبه 17 اسفندماه با دو بازی در شهر های تهران و ارومیه برگزار می شود که در یکی از حساسترین بازی ها در ارومیه شهرداری این شهر از ساعت 15:30 درسالن غدیر ارومیه میزبان سایپای البرز خواهد بود.

ارومیه و سایپای البرز در شرایطی به مصاف هم می روند که دیدار رفت این دو تیم با نتیجه سه بر دو به نفع نارنجی پوشان به پایان رسید و حالا شاگردان نفرزاده می توانند با کسب پیروزی در این بازی به دیدار فینال رقابت های لیگ برتر والیبال راه پیدا کنند و در مقابل نماینده ارومیه امیدوار است با حمایت هواداران پر شور خود رقابت برای رسیدن به فینال را به دیدار سوم بکشند.

بنا بر اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال محمد حسن شفقی و بهروز جعفری قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت.

در دیگر دیدار مرحله پلی آف لیگ برتر در تهران پیکان میزبان کاله آمل خواهد بود تا دیگر تیم فینالیست این دوره از مسابقات مشخص شود.