ادامه گرد و غبار در جنوب شرق/ میزان دید در کرمان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی ابتدایی صبح سه شنبه گرد و غبار نسبتا شدید شهر کرمان را فرا گرفته است و موجب کاهش دید در شهر کرمان شده است.

هم اکنون آسمان کرمان غبار آلود است و گرد و غبار به خصوص در شهرستانهای شرقی کرمان به ویژه فهرج و ریگان با غلظت بیشتر وجود دارد.

طی روزهای گذشته نیز تند باد اکثر شهرهای شرقی و شمالی کرمان را فرا گرفت که خساراتی نیز در بخشهای مختلف در کرمان، فهرج، ریگان، کوهبنان و راور به جای گذاشت.

تا کنون محیط زیست کرمان در خصوص درصد آلایندگی این گرد و غبار اظهار نظری نکرده است.

کارشناسان منشاء گرد و غبارهای شرق کشور که هم اکنون در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی وجود دارد را کانونهای محلی و بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان می دانند.

کارشناس هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: منشاء گرد و غبار نسبتا شدیدی که هم اکنون هوای کرمان را تیره کرده است بادهای سه روز اخیر در شرق کشور است.

حمیده حبیبی تصریح کرد: هم اکنون بادهای شرق کشور که استان کرمان را نیز در برگرفته بود کاهش یافته است اما ثمره این تند بادها گرد و غباری که به جای مانده است.

وی افزود: به دلیل سردی هوا این گرد و غبار از شب گذشته در هوا بجای مانده است و پیش بینی می شود با گرم شدن هوا این پدیده کمتر و تا اواخر وقت امروز برطرف شود.

وی ادامه داد: این پدیده در حال حاضر در بخشهایی از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان وجود دارد و به زودی رفع می شود.

