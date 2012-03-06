تأکید حداد عادل بر لزوم تعامل مجلس نهم با دولت در قانونگذاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص شاخص های مجلس نهم اظهار داشت: در مجلس نهم باید قدری کفه قانونگذاری مجلس سنگین تر شود. اگر مسیری برای پیشرفت و تعالی مجلس طراحی کنیم شاخص ما باید این باشد که قانونگذاری محکمتر و دقیق تر صورت گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس نهم باید کاری کنیم که نمایندگان با دید ملی و آگاهی از مصوبات فرادستی و با واقع بینی و تعامل با دولت و نه تقابل با دولت کار قانونگذاری را دنبال کنند. کار نظارت نیز باید به صورت منطقی انجام شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در رابطه با تغییر ساختار مجلس گفت: به اعتقاد من شیوه انتخابات باید تغییر کند باید کاری کنیم که مردم به برنامه ها رای بدهند نه به اشخاص. چرا که پس از انتخابات نمایندگان تحت تاثیر قول هایی که برای جلب رای مردم داده اند قرار می گیرند و این موضوع در ایفای وظایف نمایندگیشان تاثیر گذار است.

حداد عادل در خصوص احتمال کاندیداتوری اش برای ریاست مجلس نهم اظهار داشت: تصمیم گیری برای ریاست مجلس نهم با نمایندگان مجلس است لذا باید صبر کنیم تا مجلس آینده تشکیل شود.

منتخب مردم تهران برای مجلس نهم در خصوص شرکت سید محمد خاتمی در انتخابات، اظهار داشت: معتقدم خاتمی کار درستی انجام داد و در انتخابات شرکت کرد، این موضوع تاثیر گذار است و کار ایشان معنا دارد.

وی افزود: ایشان کاری کردند که بعضی کسانی که از وی طرفداری می کردند آن را نپسندیدند اما به اعتقاد من این کار درست بود.

حداد عادل در خصوص اخلاق انتخاباتی و رعایت آن در انتخابات مجلس نهم گفت: دراین انتخابات نسبت به گذشته وضع بهتر بود اگر چه بی اخلاقی هایی صورت گرفت اما در مقایسه با گذشته بهتر بود.

وی افزود:عصبانیت های موضعی و موقت را باید تحمل کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اعتراض برخی کاندیداها به نتایج گفت: این حق آنان است که اگر سندی دارند که دلیل بر وقوع تخلفات در انتخابات است به مراجع اعلام نمایند. این راهکار قانونی است که ما در انتخابات 88 هم بیان کردیم.

وی در ادامه به همه نمایندگانی که به مجلس نهم راه یافته اند و یا از ورود به مجلس نهم بازماندند خواست که کاری نکنند که شیرینی حضور مردم در انتخابات به تلخی گراید.

حداد عادل با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات امیدوار کننده و اقتداربخش بود، گفت: حضور مردم در انتخابات ملت را به آینده امیدوار کرد و علاوه بر این به دوستداران انقلاب اسلامی در جهان و دشمنان انقلاب پیام داد.

وی با اشاره به اینکه مردم نشان دادند انتخابات را مثل انقلاب اسلامی خودشان اداره می کنند، اظهار داشت: ملت ایران گام اول را امسال در 22 بهمن ماه برداشت و گام دوم را در انتخابات 12 اسفندماه.

نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سئوالی در رابطه با سلامت انتخابات مجلس نهم گفت: در تهران هیچ نشانه ای از وقوع تخلف و تقلب وجود نداشت.

وی افزود: در شهرستانها که موضوع جنبه طایفه ای و محلی پیدا می کند کم و بیش تخلف وجود دارد که شورای نگهبان به آن رسیدگی می کند.

منتتخب مردم تهران در مجلس نهم در خصوص سئوال از رئیس جمهور گفت: سئوال از رئیس جمهور حق قانونی مجلس است، اگر با نیت ایفای وظایف قانونی است کار غلطی نیست اما اگر انگیزه سیاسی پشت آن باشد مردم خواهند فهمید.

وی در خصوص روال قانونی بررسی سئوال از رئیس جمهور در صحن مجلس گفت: سئوال از رئیس جمهور احتیاج به رای گیری در صحن علنی مجلس ندارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی در رابطه با افزایش بودجه فرهنگی کشور گفت: بهتر است در مورد افزایش بودجه فرهنگی صحبت نکنیم. مهم این است که چه مقدار از این بودجه فرهنگی در مجلس تصویب می شود در عمل اختصاص می یابد، میان تصویب بودجه و تخصیص بودجه های فرهنگی تفاوت زیادی است.

عضو کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان در خصوص سیاست های جبهه متحد برای مرحله دوم انتخابات گفت: هنوز با دوستان خود در این رابطه مشورت نکرده ایم که سیاست کلی ما برای مرحله دوم انتخابات چه باشد در این باره بعد از این مشورت خواهیم کرد.