به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم از مسابقات کانوپولوی قهرمانی کشور با مشخص شدن چهره تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی این رقابت‌ها به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی رده سنی بزرگسالان تیم‌های اصفهان و گیلان با نتیجه 6 بر 6 به تساوی رسیدند و در نهایت تیم گیلان به مرحله بعد صعود کرد.

براساس این گزارش، در دیگر مسابقه رده سنی بزرگسالان اردبیل و کرمانشاه نیز به تساوی 3 بر 3 رضایت دادند که اردبیل با توجه به نتایج مسابقات قبلی خود برای حضور در فینال به مرحله بعد صعود کرد تا در این مرحله به مصاف اصفهان برود.

در رده سنی جوانان تیم مرکزی با 13 گل چهارمحال و بختیاری را از پیش رو برداشت، تهران با نتیجه 5 بر 4 خوزستان را شکست داد، آذربایجان شرقی 4 بر یک از سد کرمانشاه گذشت، لرستان با نتیجه 7 بر 9 از چهارمحال و بختیاری شکست خورد، فارس شکست 5 بر 2 را به تیم خوزستان تحمیل کرد و مازندران 2 بر صفر مغلوب کرمانشاه شد. پس از برگزاری این رقابت‌ها تیم‌های تهران و لرستان به مرحله بعد راه یافتند.