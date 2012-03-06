اظهارات سیاستمداران فرانسه درباره گوشت حلال و افزایش تنشهای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه مدعی شد ادیان باید حفظ سنتهایی که ارتباطی به وضعیت علمی، تکنولوژیکی و مشکلات سلامتی امروز ندارد را مورد تجدید نظر قرار دهند.

وی افزود: سنتهای ذبح آیینی در گذشته به علل بهداشتی توجیه شده بود اما درحال حاضر این سنتها قدیمی شده اند، ما دریک جامعه مدرن زندگی می کنیم.

مسئله گوشت حلال به محور بحثهای انتخاباتی نامزدهای کاخ الیزه تبدیل شده است که کمتر از یک ماه دیگر در انتخابات آوریل - می برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود.

مارین لوپن رئیس حزب راستگرای افراطی ماه گذشته مدعی شده بود که همه گوشتهای پاریس حلال هستند، ادعایی که از سوی کشتارگاه های پاریس تکذیب شد.

همین مسئله موجب شد نیکولا سارکوزی خواستار برچسب زدن به تمام گوشتهای حلال در فرانسه شود.

سارکوزی که بدنبال انتخاب مجدد است به تازگی لحن خود را در رابطه با مسائل مربوط به مهاجران تندتر کرده و مدام به مسئله تمدن فرانسه و سکولاریسم اشاره می کند، واژه هایی که حکایت از این دارد که اقلیت شش میلیونی مسلمان فرانسه در این ارزشها سهیم نیستند.

کلود گئان وزیر داخلی فرانسه نیز هفته گذشته هشدار داده بود که اگر براساس خواسته سوسیالیستها مهاجران در انتخابات شهرداری ها حق رأی داشته باشند چندی بعد مسلمانان اکثریت جمعیت شوراهای محلی را تشکیل می دهند و گوشت حلال را به تمام مدارس آن شهرها تحمیل می کنند.

فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه در میان واپسین افرادی است که وارد موضوع گوشت حلال در آستانه انتخابات شده است.

پیر موسکوویسی سخنگوی فرانسوا هولند نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اظهار داشت که سارکوزی مسلمانان فرانسه را کنایه آمیز خطاب کرده و همان دیدگاه ها و موضوعات حزب جبهه ملی را منعکس می کند.

اظهارات فیلون به مسلمانان و یهودیان مبنی بر کنار گذاشتن آداب ذبح آیینی خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

محمد موسوی رئیس شورای دینی مسلمانان فرانسه اظهار داشت: این اظهارات باهدف تیره و تار کردن تصویر مسلمانان و یهودیان در جامعه فرانسه ایراد شده و به معنای این است که پیروان این دو دین به حیوانات احترام نمی گذارند. این نوع اظهارات می تواند به افزایش تنش در جامعه منتهی شود.