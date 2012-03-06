به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هفته آینده میزبان یک هیئت بزرگ تجاری از کشور هند است. این هیئت بزرگ تجاری که شامل 70 نفر از تجار و بازرگانان کشور هند است، اواخر هفته جاری به ایران سفر می کند و روز شنبه 20 اسفند ماه جاری در محل اتاق تهران با همتایان ایرانی خود ملاقات خواهند کرد.

سرپرستی این هیئت تجاری را "آرویند مهتا" مدیرکل وزارت بازرگانی هند برعهده دارد. تجار و فعالان اقتصادی همراه این هیئت تجاری قرار است رو در رو با فعالان اقتصادی ایرانی برای برقراری و توسعه همکاریها به مذاکره نشسته و راههای گسترش مبادلات و موانع و مشکلات را بررسی کنند.



زمینه های کاری هیئت تجاری هند نیز شامل مواد شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی، مواد معدنی، سنگ آهن، محصولات الکتریکی و الکترونیک، ماشین آلات، قطعات یدکی، محصولات غذایی، کشاورزی، برنج، سویا، چای، مواد دارویی، ماشین آلات تولید دارو، کنف، فولاد، لاستیک، ریخته گری، روغن نخل، لوازم آرایشی و بهداشتی، عایق های صنعتی، البسه و پوشاک، انتشارات و ... است.



این هیئت تجاری پس از دیدار و مذاکره با نمایندگان بخش خصوصی ایران در اتاق تهران، روز یکشنبه 21 اسفندماه در هتل لاله تهران گردهمایی دیگری خواهند داشت که در ادامه رایزنی های تجاری با همتایان ایرانی است.



گردهمایی تجار هندی با فعالان اقتصادی از بخش خصوصی ایران روز شنبه 20 اسفند ماه جاری در محل اتاق تهران برگزار خواهد شد.