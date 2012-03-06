18 عملیات آتش نشانی در چهارشنبه آخر سال گذشته در قم انجام شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در چهارشنبه سوری سال گذشته 18 عملیات آتش نشانی انجام شد بیان کرد: چهارشنبه سوری سال گذشته به دلیل فرهنگسازی انجام شده تلفاتی به همراه نداشت.



وی گفت: امسال یکی از اقداماتی که سازمان آتش نشانی در راستای افزایش ایمنی چهارشنبه آخر سال انجام داده است چاپ بروشور و توزیع آن در مدارس است.



وی ادامه داد: این بروشور تنها در مدارس پسرانه و بیشتر در مدارس راهنمایی و دبیرستان توزیع شده است.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان قم بیان کرد: محتوای این بروشور‌ها شامل چند عکس، توصیه‌هایی به خانواده‌ها و شهروندان و همچنین سفارشاتی از سوی سازمان آتش نشانی است.



وی گفت: همچنین سازمان آتش نشانی در راستای افزایش ایمنی چهارشنبه آخر سال در هفته آینده برنامه‌ای تلویزیونی با حضور کار‌شناسان آتش نشانی برگزار می‌کند.



وی در پایان بیان کرد: همچنین نیروهای آتش نشانی در سه‌شنبه و چهارشنبه به حالت آماده باش در می‌آیند.