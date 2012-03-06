هفته فرهنگی ایران در اندونزی برگزار می شود / شب ایرانی در مقر آسه آن

رایزن فرهنگی ایران در اندونزی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در این هفته فرهنگی تعدادی از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگی و هنری کشورمان حضور خواهند داشت و برنامه های مختلفی را اجرا خواهند کرد.

"محمد علی ربانی" افزود: امضای طرح مبادلات فرهنگی دو کشور برای توسعه زمینه همکاری های فرهنگی برای چهار سال آینده، آغاز به کار انجمن دوستی جمهوری اسلامی ایران و اندونزی به ریاست مشاور معاون رییس جمهوری اندونزی و برگزاری برنامه شب ایرانی در مقر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) از جمله اهم برنامه های این هفته فرهنگی است.

وی در ادامه اظهار داشت: در ادامه این هفته فرهنگی سمینار بین المللی بررسی سهم ایرانیان در تمدن اسلامی در دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان برگزار می شود.

"اعتصامی" قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،"مهدی گلجان" مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی و "مخبر دزفولی" دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله شخصیت هایی هستند که برای سخنرانی در همایش بین المللی بررسی سهم ایرانیان در تمدن اسلامی» در حاشیه این هفته فرهنگی از کشورمان به اندونزی سفر می کنند.



به گفته وی، نمایش فیلمهای سینمایی ایرانی مانند یوسف پیامبر، ملک سلیمان و روز سوم از دیگر برنامه های هفته فرهنگی ایران در اندونزی است که تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.