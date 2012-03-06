پویان طباطبایی؛ هنرمند عکاس و نفر برگزیده جایزه عکاسی مگنوم در مورد اعتراض به عدم اعطای جایزه بیداری اسلامی در جشنواره تجسمی فجر به مهر گفت: مهترین دلیل اعتراض من به تغییر سیستم پرداخت هدایا از سوی مسئولان جشنواره برمی‌گردد،‌ شرکت‌کنندگان در یک جشنواره بر اساس فراخوانی که منتشر می‌شود متعهد می‌شوند که طبق بندهای این فراخوان در جشنواره شرکت کنند.

این هنرمند عکاس ادامه داد: در مقابل مسئولان جشنواره نیز بر اساس همان فراخوان باید متعهد باشند که طبق بندبند آن عمل کنند ولی متأسفانه جایزه بزرگ ۵۰ سکه بهار آزادی برای بخش ویژه این جشنواره در فراخوان را اعلام کردند و در پایان به صورت یک‌جانبه سیستم پرداخت این هدیه را به بهانه این که هیچ اثری شایسته دریافت این جایزه نبوده است تغییر دادند و به تعهد خود عمل نکردند.



طباطبایی بیان کرد: در هیچ رویداد هنری در دنیا امکان ندارد که ابتدا اهدای یک جایزه تعریف شود و بعد در روز اهدای جایزه،‌ شیوه پرداخت آن را تغییر دهند.

وی همچنین به چگونگی داوری این برنامه نیز انتقاد کرد و گفت: برای جشنواره‌ای که در کانادا در مورد جریان بهار عربی برپا شده بود، عکس من که از جریان انقلاب لیبی گرفته بودم، عکس اول شناخته شد ولی گویا سطح داوری بخش بیداری اسلامی جشنواره تجسمی فجر بالاتر بوده که همان عکس نتوانسته برگزیده شود. البته منظور من این نیست که باید عکس من برگزیده می‌شد. این داوری در حالی رخ داده که عکاسان بسیار حرفه‌ای آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده بودند.

این عکاس برگزیده بخش "بیداری اسلامی" همچنین گفت: معتقدم با این شیوه پرداخت هدایا،‌ به هنرمندانی که در این بخش شرکت کردند بی‌احترامی شد. وی که تاکنون جوایز بسیاری را از جشنواره‌های مختلف جهانی دریافت کرده است در ادامه گفت: چگونه است که عکاسان ما آثارشان با موضوع بیداری اسلامی یا بهار عربی در جشنواره‌های خارجی برگزیده می‌شود اما در کشور خودمان شایسته دریافت جایزه شناخته نمی‌شوند.

طباطبایی تأکید کرد: حدود ۱۴ سال است که درجشنواره‌های مختلف شرکت می‌کنم،‌ هیچ جشنواره‌ای را سراغ ندارم که این گونه نحوه اهدای جوایز خود را تغییر دهد و این باعث شد که اعتبار و شأن این بخش از جشنواره زیر سؤال برود. وی درباره این اقدام خود گفت: تغییر شیوه اهدای جوایز در بخش "بیداری اسلامی" باعث سلب اعتماد کسانی شد که در این بخش شرکت کرده بودند.

در بیانیه هیات داوران بخش بیداری جشنواره فجر آمده است: هیأت داوران پس از مطالعه بسیار و بحث و بررسی دقیق تمامی آثار در دو مرحله مقدماتی و نهایی، نهایتاً چنین تصمیم گرفتند که در هریک از رشته های هنری، جمعی را به عنوان برگزیده اعلام نمایند و مورد تقدیر قرار دهند، با این امید که در دوره‏های آینده شاهد آثار شاخص‏تر با طراز علمی و هنری والاتر باشیم. هیأت داوران در بخش‌های نه گانه هنرهای تجسمی، تعداد 35 اثر مورد توجه قرار داد و شایسته آثار برتر شناخت. هیأت داوران همچنین اعلام می‌دارد ایجاد دبیرخانه مستقل فجر را برای هم سخنی، همفکری و تعامل بین هنرمندان و صاحبنظران هنری پیرامون موضوعات مطروحه در بخش ویژه را در طول مدت سال بسیار ضروری میداند و براین باور است که جشنواره فجر، خصوصاً در بخش ویژه باید به ارتقاء سطح بیان هنرهای تجسمی و ارتباط با جامعه ایران اسلامی کمک کند.