یارانه مددجویان مجهول الهویه پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صوفی نژاد روز سه شنبه در بازدید از آسایشگاه کهریزک افزود: به ازای هر مددجو در سال گذشته 150 هزار تومان و امسال نیز 200 هزار تومان به عنوان یارانه از سوی سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

به گفته وی، تاکنون برای 1220 نفر از مددجویان کهریزک یارانه از سوی سازمان بهزیستی دریافت کرده ایم این در حالی است که تعداد مددجویان ما 1750 نفر است.



صوفی نژاد تاکید کرد: در سال جاری به ازای هر مددجو 800 تا 900 هزار تومان هزینه شده است.



مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با اشاره به اینکه 281 نفر از مددجویان ما مجهول الهویه هستند، گفت: بهزیستی تاکنون برای افراد مجهول الهویه یارانه ای پرداخت نکرده است و ما انتظار داریم در پایان سال چنانچه اعتباری دارند برای خدمت به این افراد اختصاص دهند.



وی در مورد یارانه دولت نیز گفت: مکاتباتی که با سازمان های ذیربط تاکنون انجام داده ایم برای پرداخت یارانه به مددجویان کهریزک نتیجه نداده به طوری که طی این مدت هیچ مبلغی به عنوان یارانه از سوی دولت دریافت نکرده ایم.



صوفی نژاد گفت: سال گذشته ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه گاز کهریزک می شد در حالیکه امسال این مبلغ به 10 میلیون تومان در ماه رسیده است اما به دلیل کمبود اعتبارات و عدم پرداخت یارانه از سوی دولت نتوانستیم هزینه گاز موسسه خیریه کهریزک را پرداخت کنیم.



مدیر آسایشگاه اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده تا به امروز بیش از 350 تومان بابت هزینه گاز کهریزک بدهکار هستیم.