تبدیل تمام صنایع آلاینده کشور تا سال 1392 به صنعت پاک

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع آلودگی 33 درصد صنایع آلاینده کشور در سال 90 خبر داد و گفت: در سال 91 حداقل 50 درصد صنایع آلاینده باقی مانده در کشور رفع آلودگی خواهد شد.

به گفته وی، در سال جاری، هزار و 388 واحد صنعتی آلاینده رفع آلودگی شده است یعنی بیش از هزار صنعت آلاینده به صنعت پاک تبدیل شد.

شاعری اظهار داشت: بر اساس پایش و ارزیابی سازمان محیط زیست در سراسر کشور 4 هزار و 157 صنعت آلاینده بزرگ و متوسط در کشور شناخته شده است که با برنامه ریزی، پیگیری و اقدامات زیربنایی سازمان محیط زیست از هزار و 388 واحد صنعتی در کشور رفع آلودگی شده است و به صنعت پاک تبدیل شد.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: این در حالی است که در سال 89 نسبت به سال 88 تنها از 10 صنعت آلاینده رفع آلودگی شده بود اما با اقداماتی که در سال جهاد اقتصادی با هماهنگی بخش صنعت و خصوصی و نظارت و پیگیری جدی سازمان محیط زیست انجام شد به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یافتیم.

شاعری تأکید کرد: همچنین در سال 91 حداقل 50 درصد صنایع آلاینده باقی مانده در کشور رفع آلودگی خواهد شد.