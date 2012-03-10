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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۶

تبدیل تمام صنایع آلاینده کشور تا سال 1392 به صنعت پاک

تبدیل تمام صنایع آلاینده کشور تا سال 1392 به صنعت پاک

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: تا سال 1392 تمامی صنایع آلاینده کشور به صنایع پاک تبدیل می شود.

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع آلودگی 33 درصد صنایع آلاینده کشور در سال 90 خبر داد و گفت: در سال 91 حداقل 50 درصد صنایع آلاینده باقی مانده در کشور رفع آلودگی خواهد شد.

به گفته وی، در سال جاری، هزار و 388 واحد صنعتی آلاینده رفع آلودگی شده است یعنی بیش از هزار صنعت آلاینده به صنعت پاک تبدیل شد.

شاعری اظهار داشت: بر اساس پایش و ارزیابی سازمان محیط زیست در سراسر کشور 4 هزار و 157 صنعت آلاینده بزرگ و متوسط در کشور شناخته شده است که با برنامه ریزی، پیگیری و اقدامات زیربنایی سازمان محیط زیست از هزار و 388 واحد صنعتی در کشور رفع آلودگی شده است و به صنعت پاک تبدیل شد.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: این در حالی است که در سال 89 نسبت به سال 88 تنها از 10 صنعت آلاینده رفع آلودگی شده بود اما با اقداماتی که در سال جهاد اقتصادی با هماهنگی بخش صنعت و خصوصی و نظارت و پیگیری جدی سازمان محیط زیست انجام شد به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یافتیم. 

شاعری تأکید کرد: همچنین در سال 91 حداقل 50 درصد صنایع آلاینده باقی مانده در کشور رفع آلودگی خواهد شد.

کد مطلب 1553227

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