اولین یادواره شهدای اصحاب فرهنگ و هنر استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، اولین یادواره شهدای اصحاب فرهنگ و هنر استان مرکزی با حضور جمعی از مسئولان و خانواده های معظم شاهد هنرمند استان صبح سه شنبه در مجتمع فرهنگی- هنری ستارگان اراک برگزار شد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در این مراسم هدف از برگزاری یادواره شهدای هنرمند را گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان عنوان کرد و گفت: متاسفانه تاکنون آمار دقیقی از شهدای استان وجود نداشت، ولی به‌همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سایر ادارات و سازمان‌ها استان مرکزی تعداد 59 شهید عرصه فرهنگ و هنر استان شناسایی شدند.

مصطفی مشایخی افزود: از این تعداد شهدای شناسایی شده تعداد 9 نفر از آنان را شهدای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، با اشاره به بیان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شهادت هنر مردان خداست، افزود: همه شهدای انقلاب اسلامی هنرمند هستند و هنرمندان شهید در پیشگاه خداوند اجر مضاعف دارند.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند؛ قلم انسان‌های عالم، اندیشمند و هنرمند نسبت به خون شهدا برتری دارد.

مشایخی با تاکید بر جایگاه والای علم و هنر، افزود: قلم علما شهیدپرور است و هنر هنرمندان نیز در تثبیت یاد و خاطره و پیام شهدا بسیار نقش آفرین است.

وی با اشاره به اینکه نقش هنرمندان در دفاع از ارزش‌های مقدس انقلاب اسلامی بی‌بدیل است افزود: در این برهه اززمان که دشمن از باب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و از طریق ابزارهای رسانه‌ای به‌ویژه رسانه‌های دیداری وارد عمل شده اند توجه به آرمان شهدا و پیروی از اهداف آنها محسوس‌تر و ملزوم‌تر به نظر می‌رسد.

مشایخی گفت: دلاورمردان و شیرزنان این سرزمین چه قبل از پیروزی انقلاب و در مقابله با 33 کشور جهان در جریان جنگ تحمیلی با توکل بر خدا و ایستادگی و شجاعت با قدرت و صلابت در مقابل مستکبران و مزدوران ایستادندشعار ما نمی‌توانیم به شعار ما می‌توانیم تبدیل کردند و در عصر کنونی نیز با جهاد علمی به مبارزه با دشمنان می‌پردازند.

وی با بیان اینکه شهید آوینی نیز بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران را تربیت انسان‌های صالح و شایسته‌ای به نام بسیجی می‌دانستند، افزود: استمرار راه شهدا از طریق توجه به 4 عامل اساسی خداباوری وتوکل به خدا، خودباوری و اعتماد به نفس، توسل به اهل‌بیت(ع) و ولایت‌مداری میسر می‌شود.

اجرای آثار هنرمندان استان از جمله نی‌نوازی، نقالی‌خوانی، مداحی و اجرای موسیقی از دیگر بخش‌های اولین یادواره شهدای استان مرکزی بود.