نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس پیش از ظهر سه شنبه با تقدیر از برگزدیگان 12 بخش جشنواره به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره علیرضا چرخابی رئیس اداره استانهای اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد، بیان داشت: این جشنواره بستر مناسب را برای بازآموزی مطالب و آموزش به اهالی مطبوعات فراهم کرد.

وی با تاکید بر حرکت مطبوعات به سمت کیفی سازی آثار خود، اظهار داشت: یکی از مشکلات مطبوعات ما تولید کم آثار فاخر است و مطبوعات باید در راستای افزایش کیفیت کار خود حرکت کنند.

چرخابی ادامه داد: توجه به آموزش یک اصل اساسی برای مطبوعات محسوب می شود که برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند بستر مناسبی را برای توجه به آموزش فراهم کند.

نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس با شرکت آثاری از 23 استان کشور در 12 بخش مقاله، سر مقاله، تیتر، خبر ، صفحه آرایی ، عکاسی ، مصاحبه، گزارش، کاریکاتور، طنز مکتوب، بیداری اسلامی و خلیج فارس به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد.

در پایان این جشنواره 28 نشریه محلی از 18 استان موفق به کسب مقام شدند که 13 نفر مقام اول ، 9 نفر مقام دوم و 13 نفر مقام سوم را به دست آورند و 25 نفر نیز قابل تقدیر شناخته شدند.