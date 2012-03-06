سعید صابونی در گفتگو با مهر در خصوص قیمت واحدهای مسکونی در شهر جدید پرند، گفت: شهر جدید پرند بزرگترین پروژه ساختمانی کشور است و قیمت آپارتمان در این شهر به نسبت دیگر شهرها قیمت بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از مترو پرند، حمل و نقل به این شهر جدید آسان تر می شود، اظهار داشت: هر متر مربع آپارتمان در پرند به قیمت متوسط 800 هزار تومان به فروش می رسد.

مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به تامین زیرساخت ها در پرند، بیان کرد: به جز 8 هزار واحدی که بطور کامل به اتمام رسیده اند واحدهای دیگر در حال تکمیل انشعابات و زیر ساخت ها هستند که و مخابرات هم قبل از تحویل واحد از سوی متقاضی، خطوط را فعال می کند.

صابونی در خصوص ثبت نام متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پرند، بیان کرد: هم اکنون کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند از متقاضیان ثبت نام می کند و مشاوران املاک در این شهر، اجازه ثبت نام از متقاضیان را ندارند.

وی تصریح کرد: به تازگی برنامه ساخت 80 واحد تجاری در محله های مسکن مهر درقالب واگذاری زمین به سرمایه گذاران نهایی شده و تقریبا معادل 2 برابر این تعداد واحد، زمین در مرحله واگذاری قرار دارد.