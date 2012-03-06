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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

صابونی در گفتگو با مهر:

آپارتمان در پرند متری 800 هزار تومان خریدوفروش می‌شود

آپارتمان در پرند متری 800 هزار تومان خریدوفروش می‌شود

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه هر متر مربع آپارتمان در شهر جدید پرند تا 800 هزار تومان خرید و فروش می شود، گفت: برنامه ساخت 80 واحد تجاری در محله‌های مسکن مهر درقالب واگذاری زمین به سرمایه گذاران نهایی شده است.

سعید صابونی در گفتگو با مهر در خصوص قیمت واحدهای مسکونی در شهر جدید پرند، گفت:  شهر جدید پرند بزرگترین پروژه ساختمانی کشور است و قیمت آپارتمان در این شهر به نسبت دیگر شهرها قیمت بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از مترو پرند، حمل و نقل به این شهر جدید آسان تر می  شود، اظهار داشت: هر متر مربع آپارتمان در پرند به قیمت متوسط 800 هزار تومان به فروش می رسد.

مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به تامین زیرساخت ها در پرند، بیان کرد: به جز 8 هزار واحدی که بطور کامل به اتمام رسیده اند واحدهای دیگر در حال تکمیل انشعابات و زیر ساخت ها هستند که و مخابرات هم قبل از تحویل واحد از سوی متقاضی، خطوط را فعال می کند.

صابونی در خصوص ثبت نام متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پرند، بیان کرد: هم اکنون کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند از متقاضیان ثبت نام می کند و مشاوران املاک در این شهر، اجازه ثبت نام از متقاضیان را ندارند.

وی تصریح کرد: به تازگی برنامه ساخت 80 واحد تجاری در محله های مسکن مهر درقالب واگذاری زمین به سرمایه گذاران نهایی شده و تقریبا معادل 2 برابر این تعداد واحد، زمین در مرحله واگذاری قرار دارد.

کد مطلب 1553232

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