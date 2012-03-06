به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار تیم‌های النصر امارات و سپاهان اصفهان در هتل کوثر اصفهان با اشاره به وضعیت سپاهان در مسابقات آسیا و حضور 9 دوره‌ای در این رقابت‌ها اظهار داشت: اگرچه بازیکنان تیم ما تجربه خوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دارند اما ما نباید به این اکتفا کنیم و باید به پیروزی در این مسابقه بیاندیشیم.

وی با بیان اینکه مسابقه فردا برای هر دو تیم اهمیت بسیاری دارد، تصریح کرد: سپاهان در این مسابقه از امتیاز میزبانی برخوردار است و امتیاز میزبانی برای ما پوئن مثبتی به حساب می‌آید بنابراین ما سعی می‌کنیم در اولین بازی خود به پیروزی برسیم.

سرمربی سپاهان تصریح کرد: حتی اگر بازی در امارات بود تمام سعی خودمان را می‌کردیم که بازی را ببریم چون بازی اول خیلی مهم است ضمن اینکه به این نکته توجه داریم که اگر در بازی اول قدرتمند ظاهر شویم،‌حریفان در بازیهای آینده پرقدرت تر ظاهر می‌شوند اما تلاش می‌کنیم که در همه بازیها به پیروزی برسیم.

وی با اشاره به اهداف سپاهان در بازیهای آینده گفت: سپاهان از بازیکنان خوبی بهره می‌برد و همین مسئله باعث شده که به مسابقات پیش‌روی خود امیدار باشیم زیرا مسابقات لیگ ایران و لیگ قهرمانان آسیا هردو برای ما مهم است.

کرانچار گفت: ما روی مسابقات آسیا و لیگ ایران آنها حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و اصلا به دنبال ضعیف ظاهر شدن در این مسابقات نیستیم. به هر حال بازیکنانم در اردوی ترکیه با همه شرایط آشنا شدند و روی این مسئله کار کردند که همزمان در دو جبهه بازی کنند.

وی در مورد شناختش از تیم النصر نیز اضافه کرد: شناخت خوبی از تیم النصر داریم و با آنالیزهای مجید بصیرت و حضورم خودم در امارات، از این تیم شناخت پیدا کردیم. اگرچه این تیم مهاجمان خوبی در ترکیب خود دارد ولی ما سعی می‌کنیم به عنوان تیم مدعی شماره یک ایفای نقش کنیم و این مهاجمان را خنثی کنیم.