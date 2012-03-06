به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جلسه صبح روز سه شنبه شورا پس از ارائه گزارشی در خصوص عملکرد فعالیتها و برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: تلاش کردیم ضعف های قدیمی سازمان را برطرف کرده و فعالیت های سازمان را از پراکندگی درآورده و هدفمند کنیم.

وی ادامه داد: در طی این 2 سال تلاش کردیم، کمیت و کیفیت را بر اساس نگاه شورا افزایش دهیم، در این رابطه فعالیت های خوبی انجام شد که مورد موافقت کمیسیون فرهنگی شورا نیز بود.

خوراکیان خواستار حضور نماینده ای از شورای شهر تهران، در خصوص مباحث آموزشی این سازمان شد و گفت: تحولات بسیار خوبی در حوزه آموزش شهروندی اتفاق افتاده است.

وی از اعضای شورای شهر تهران خواست با افزایش بودجه این سازمان از مشکلات مالی که از سالهای قبل به مدیریت فعلی رسیده است را کاهش دهیم.

رئیس سازمان فرهنگی و هنر شهرداری تهران با بیان اینکه سازمان 20 میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: از میزان میزان 7 الی 8 میلیارد تومان بدهی های مالیاتی برای انحلال شرکت هاست و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم این مشکلات مالی که برنامه های فرهنگی ما را نیز که تحت تأثیر خود قرار داده برطرف کنیم.

مهدی چمران نیز در ادامه گفت: خوشبختانه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در مسیر درستی در حال پیشروی است.

طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه جهت گیری سازمان منطبق با انتظارات سازمان است، گفت: این سازمان در مسیری حرکت می کند که فلسفه وجودی آن اقتضا کرده و برای عقب ماندگی سازمان باید نگاه شورا به این سازمان تغییر کند و حمایت های جدی تری از این سازمان داشته باشیم.

وی خواستار اصلاح بودجه سازمان فرهنگی هنری در متمم بودجه سال نود شد تا مشکل قدیمی آن حل شود.

احمد مسجدجامعی عضو دیگر شورای شهر تهران، با بیان اینکه ساختار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیازمند تجدید نظر است، گفت: این سازمان وقتی شکل گرفت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تنها به موضوع اجتماعی و آسیب ها می پرداخت اما حالا وجه فرهنگی آن نیز فعال شده ما متأسفانه شاهد آشفتگی در تشکیلات و برنامه ریزی های این سازمان هستیم.

مسجدجامعی با بیان اینکه دغدغه فرهنگ افزایش کیفیت زندگی شهروندان است، گفت: بودجه این سازمان برای انجام فعالیت های فرهنگی بودجه قابل توجهی است، ما در وزارت ارشاد که به فعالیت های فرهنگی کل کشور می پردازد شاهد بودجه 500 میلیاردتومانی هستیم و تنها یک سازمان فرهنگی هنری شهر تهران 100 میلیارد تومان هزینه دارد.

وی ادامه داد: من در تمام جلسات بودجه مدافع افزایش بودجه این سازمان بودم اما مدیریت بر تخصیص این اعتبارات نیز بسیار مهم است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارشی در خصوص سنجش عدالت در شهر تهران گفت: بر اساس این گزارش مشکلات سلامت روان تهرانی در سال 87، 34 درصد بوده و در سال 91 به 41 درصد افزایش یافته است. سازمان فرهنگی هنری باید اعتبارات و فعالیت های خود را در این حوزه ها نیز متمرکز کند.

وی همچنین خواستار بررسی اثربخشی برنامه هایی از این سازمان شد و گفت: موزه امام علی با این گنجینه ارزشمند چه درآمدی دارد و یا سایر بخش های زیرمجموعه این سازمان، البته تغییر مدیریت ها نیز در کاهش اثربخش بسیار موثرند زیرا یکی از ضروریات کارهای فرهنگی استمرار است که با تغییر مدیریت ها نمی توان چندان به این موضوع امیدوار بود.

حسن بیادی نیز با بیان اینکه وقتی غول بی شاخ و دمی را تحویل یک مدیری می دهیم دیگر نباید بگوییم چرا این کار را کرده ایم چرا آن کار را نکرده ایم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در گذشته به دلیل عدم نظارت شورا این سازمان بسیار حجیم شده است، گفت: باید نظارت ها را در بخش های مختلف فرهنگی افزایش داد حتی باید یک خبره بیاوریم که میزان اثرگذاری برنامه های این سازمان را بسنجد.

مهدی چمران با اشاره به درخواست شورای شهر در خصوص اثرگذاری برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری گفت: نمی توان به طور شفاف و روشن میزان اثرگذاری را متوجه شد، وقتی ما با هجوم فرهنگ بیگانه نیز مواجهیم و اگر برنامه های این سازمان و نهادهای مشابه نبود مشخص نبود که چقدر این فرهنگ غرب می توانست در میان جامعه رسوخ پیدا کند.

معصومه ابتکار نیز مشکل اصلی را هدفگذاری های اشتباه در این سازمان عنوان کرد.