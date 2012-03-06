به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی امروز در همایش هم‌اندیشی دولت و اصناف کشور در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: برای بخش تولید کشور در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‎‌ها، قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی برای انرژی‌ در نظر گرفته شده است که بر این اساس انتظار می‌رود بخش صنفی کشور نیز از همین قیمتها بهره مند شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تقاضای اعمال نرخ‌های تبعضی و ترجیحی برای بخش صنفی کشور نیز به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارایه شده است که امیدواریم با نظر مساعد، پذیرفته شود.

وی تصریح کرد: همچنین قرار بر این است که بسته‌های حمایتی جدیدی از حوزه صنفی کشور تدوین شود که در آغاز تدوین آن هستیم. به گفته ضیغمی، هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول، اصلاح الگوهای مصرف و نوع ماشین‌آلات و دستگاهها در بخش تولید بوده است که بر این اساس دولت باید کمک کند که اصناف به سرعت این اقدام را انجام دهند.

وی اظهار داشت: برای بهبود روشهای تولید و آمادگی بهتر اصناف برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‎ها، دولت باید سیاستهای حمایتی را برای این گروه تعریف کند.

به اعتقاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر بخواهیم در اجرای فاز دوم، تصمیم مناسبی اتخاذ شود باید تحلیل درستی از اوضاع صنفی کشور بر پایه تحلیل آمار و اطلاعات صورت گیرد، که در این راستا شورای اصناف کشور با همکاری اتحادیه های مربوطه، اطلاعات و آمار را تکمیل کنند.