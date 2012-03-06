زنگ نیکوکاری در مدارس اراک نواخته می شود

محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، فردا صبح زنگ نیکوکاری در مدارس استان نواخته خواهد شد و همزمان جشن‌های هفته احسان و نیکوکاری به طور رسمی آغاز می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این جشن فراهم آوردن مایحتاج شب عید نیازمندان است. این جشن 17 سال است که در کشور ما برگزار می‌شود.

وی گفت: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این جشن هزار و 131 پایگاه ثابت و سیار در استان دایر شده است که 597 پایگاه آن توسط آموزش و پرورش،90 پایگاه توسط بسیج، 130 پایگاه ثابت و 52 پایگاه سیار توسط کمیته امداد و 262 پایگاه توسط مساجد و محله‌های مردمی اداره می‌شوند.

ولیئی ادامه داد: در این جشن حدود 1500 نفر از بسیجیان، فرهنگیان، همکاران کمیته امداد و خیرین همکاری می‌کنند.

وی برگزاری جشن گلریزان توسط تربیت بدنی، افتتاح 86 مورد پروژه‌های عمرانی، و تهیه 150 مورد جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش را از دیگر اقدامات اخیر کمیته امداد استان خواند و گفت: امسال نیز با همکاری شهرداری کالاهای بلا استفاده شهروندان دریافت و برای بازسازی و استفاده در اختیار کمیته امداد قرار می‌گیرد.

وی افزود: پارسال از همین محل 11 میلیون تومان مساعدت دریافت شد.