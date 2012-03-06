احمدرضا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با برگزاری این طرح 60 هزار نفر از والدین دانش آموزان تحت پوشش دوره های آموزشی توانمندسازی پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار می گیرند، افزود: در این دوره والدین دانش آموزان با مباحث فرزند پروری ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد مواد مخدر و عوارض استعمال مواد مخدر، آشنا می شوند.

ایمانی درباره اهداف این دوره های آموزشی گفت: قصد داریم میزان آگاهی های والدین را درباره آسیب ها و پیشگیری از اعتیاد افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه اساتید این دوره ها مشاوران و مدرسین آموزش خانواده مسلط به مباحث اعتیاد هستند، اظهار داشت: در مرحله اول برگزاری این دوره ها چند منطقه به صورت آزمایشی به عنوان پایگاه در نظر گرفته شده اند و در فازهای بعدی سایر مناطق تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت بنابراین در فاز اول در پنج منطقه 12،16،17،18 و 19 طرح برگزار می شود.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه این دوره ها به شکل کارگاهی و نه جلسه سخنرانی برگزار می شود، گفت: قرار است در هر دوره بسته های فرهنگی در بین شرکت کنندگان توزیع شود و برای آنها نمایشگاه شامل بخش های مختلف برگزار می شود.

پیش از این نیز کارشناس مسئول بهداشت آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد به 62 هزار نفر از والدین دانش آموزان و فرهنگیان خبر داده بودند.