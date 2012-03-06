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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

عسگری:

مدارس بندرگز برای اسکان مسافران تجهیز شود

مدارس بندرگز برای اسکان مسافران تجهیز شود

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز تاکید کرد: آموزش و پرورش نسبت به تجهیز مدارس شهرستان برای اسکان مسافران اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری ظهر سه شنبه در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی افزود: باید در جهت شناساندن ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری شهرستان به شهروندان دیگر استان ها تلاش کنیم.

وی به جایگاه شهرستان در گردشگری استان و کشور اشاره و اضافه کرد: هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی شهرستان می تواند نتایج قابل توجهی برای خدمت رسانی بیشتر برای مسافران نوروزی را در پی داشته باشد.

عسگری فراهم آوردن اسکان مسافران نوروزی در سطح شهرستان را مهم بر شمرد.

فرماندار از همه مسئولان اجرایی خواست تا با یک تعامل مناسب و فراهم آوردن تمام تسهیلات لازم برای مسافران نوروزی ، محیط سراسر شاد و جذابی را ایجاد کنند.

در این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی با اعلام برنامه های دستگاههای مرتبط ، آمادگی خود را برای همکاری هر چه بیشتر با ستاد تسهیلات نوروزی اعلام کردند.
کد مطلب 1553242

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