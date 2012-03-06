کشف 78 هزار نخ سیگار در چالدران/ برپایی نمایشگاه کتاب در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی چالدران از کشف و ضبط 78 هزار و 200 نخ سیگارت خارجی در این شهرستان خبر داد و با بیان اینکه این میزان سیگار در دو عملیات پلیسی کشف شده، افزود: در یکی از این عملیاتها ماموران پس از کسب خبری مبنی بر دپوی سیگارت قاچاق در یکی از روستاهای چالدارن سریعا به محل اعزام شدند.

احمد اسماعیل لو اظهار داشت: ماموران پس از حضور در محل موفق به کشف محل دپوی سیگارتهای قاچاق در اطراف روستا شدند و در بازرسی از محل یاد شده 69 هزار و 200 نخ سیگارت خارجی را بلاصاحب کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه در عملیات مشابه دیگر ماموران در بازرسی از منزل فردی که محل دپوی کالای قاچاق بود 9 هزار نخ سیگارت خارجی قاچاق کشف و ضبط شد و در این زمینه یک نفر دستگیر و تلاش جهت دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

افتتاح نمایشگاه کتاب در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه

نمایشگاه کتاب در مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه تا 25 اسفندماه سالجاری به در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه به مدت 11 روز دایر بوده و در این نمایشگاه 15 هزار عنوان کتاب در 60 هزار جلد با موضوعات مختلف ادبی، دینی و مذهبی، اجتماعی، دانشگاهی، تاریخی، کمک درسی در معرض بازدید و فروش عموم علاقمندان قرار گرفته است.

برپایی نمایشگاه های عکس "سرانجام اعتیاد" در سردشت

به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت، نمایشگاه های عکس" سرانجام اعتیاد" در همه مدارس راهنمایی و دبیرستان، معابر، پارک شهر و دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی سردشت به مدت 10 روز در 24 مکان سردشت در راستای فرهنگ سازی اثرات سو مواد مخدر و آگاهی هرچه بیشتر مردم و مخصوصا قشر جوان برگزار شد.

نمایشگاه عکس" سرانجام اعتیاد" با باز دید بیش از هفت هزار نفر از جوانان و نوجوانان قدم شایسته ایی برای آگاهی و آموزش مردم این شهرستان محسوب می شود.