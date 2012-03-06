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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

مدیرعامل موسسه کهریزک:

مهد روزانه ویژه سالمندان در منطقه 22 تهران راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک از راه اندازی مهد روزانه ویژه سالمندان در منطقه 22 تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن احمدی روز سه شنبه در مراسم بازدید از کهریزک گفت: در حال حاضر 1750 مددجو در آسایشگاه کهریزک زندگی می کنند که هزینه هر معلول مددجو ماهیانه 800 هزار تومان و هر مددجوی دارای بیماری ام اس یک میلیون و 200 هزار تومان است.

وی تاکید کرد: در آسایشگاه کهریزک محمد شهر کرج 1500 معلول و سالمند در سال 91 بستری می شوند و همچنین 250 کودک ذهنی زیر 18 سال نیز پذیرفته شدند.
 
وی گفت: برای تکمیل پروژه کهریزک 10 میلیارد تومان هزینه نیاز است.

مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک در خصوص کمک های مردمی نیز گفت: 86 درصد اعتبارات کهریزک توسط کمک های مردمی و 14 درصد نیز توسط سازمان های دولتی کمیته امداد ، بهزیستی و همچنین بیمه های اجتماعی تامین می شود.
 
به گفته احمدی، در سال 89 ، 14 میلیارد تومان هزینه آسایشگاه خیریه کهریزک بود و همچنین 5 میلیارد تومان نیز در زمینه های عمرانی هزینه شد.
 
وی از راه اندازی مهد روزانه سالمندان در منطقه 22 خبر داد و گفت:در این مرکز خدمات به صورت روزانه به سالمندان ارائه می شود همچنین زمین این مرکز از سوی شهرداری تامین شده و در انتظار کمک های مردمی برای تکمیل آن هستیم .
 
کد مطلب 1553245

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