به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن احمدی روز سه شنبه در مراسم بازدید از کهریزک گفت: در حال حاضر 1750 مددجو در آسایشگاه کهریزک زندگی می کنند که هزینه هر معلول مددجو ماهیانه 800 هزار تومان و هر مددجوی دارای بیماری ام اس یک میلیون و 200 هزار تومان است.

وی تاکید کرد: در آسایشگاه کهریزک محمد شهر کرج 1500 معلول و سالمند در سال 91 بستری می شوند و همچنین 250 کودک ذهنی زیر 18 سال نیز پذیرفته شدند.



وی گفت: برای تکمیل پروژه کهریزک 10 میلیارد تومان هزینه نیاز است.



مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک در خصوص کمک های مردمی نیز گفت: 86 درصد اعتبارات کهریزک توسط کمک های مردمی و 14 درصد نیز توسط سازمان های دولتی کمیته امداد ، بهزیستی و همچنین بیمه های اجتماعی تامین می شود.



به گفته احمدی، در سال 89 ، 14 میلیارد تومان هزینه آسایشگاه خیریه کهریزک بود و همچنین 5 میلیارد تومان نیز در زمینه های عمرانی هزینه شد.



وی از راه اندازی مهد روزانه سالمندان در منطقه 22 خبر داد و گفت:در این مرکز خدمات به صورت روزانه به سالمندان ارائه می شود همچنین زمین این مرکز از سوی شهرداری تامین شده و در انتظار کمک های مردمی برای تکمیل آن هستیم .

