به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ الاسلام پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری ستاد ایران در کاروان جهانی بیت المقدس که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به حضور پرشور مردم و مسئولان در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نشانگر پیروزی ملت ایران، رهبری و مقاومت است.



مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش و توجه مهم مسجدالاقصی در معراج پیامبر (ص) بیان داشت: براساس آیات قرآن نه تنها خود مسجدالاقصی بلکه پیرامون این مسجد هم از تقدس بالایی برخوردار است.



وی با تاکید بر برنامه پیش روی کاروان جهانی بیت المقدس تاکید کرد: این سازمان مردم نهاد قرار است در روز ۳۰ مارس (۱۱ فروردین ۹۱) که برای مردم فلسطین مقدس است حرکت خود را به سمت اراضی فلسطین شروع کند، از این رو قرار است که در سراسر جهان کاروان هایی تحت عنوان کاروان جهانی بیت المقدس تشکیل شود.



شیخ الاسلام با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در ۶۴ سال اخیر اقدامات وحشیانه‌ای را در قبال مردم مظلوم فلسطین انجام داده است،اظهار کرد: اقداماتی مانند اشغال، کشتار و قتل عام کودکان، پاکسازی قومی و شهرک سازی ها موجب شد که فعالین دلسوز از سراسر جهان دور هم جمع شوند و برای همکاری مشترک انسانی کار کنند.



وی درباره ساختار مدیریتی کاروان جهانی بیت المقدس گفت: این کاروان که متشکل از ۴۳ عضو از تمام ۵ قاره جهان تشکیل شده است، تاکنون جلسات متعددی را برای برنامه ریزی برگزار کرده اند.



شیخ الاسلام ادامه داد: براساس برنامه ریزی‌های آخر این کاروان قرار است که در روز ۳۰ مارس (۱۱ فروردین ۹۱) کاروان های متعددی از آسیا به سمت لبنان، سوریه و اردن و یک کاروان هم از اروپا به سمت اردن و همچنین کاروانی از قاره آفریقا به سمت کشور مصر حرکت کنند. همچنین تعدادی از عدالت خواهان نیز از قاره آمریکای شمالی، جنوبی و استرالیا به این کاروان ها خواهند پیوست.



وی افزود: همچنین براساس برنامه ریزی‌های پایانی کاروان جهانی بیت المقدس قرار است فلسطینیان در خود سرزمین اشغالی و سرزمین‌های هم مرز با این اراضی و فلسطینیان خارج از منطقه به این کاروان بپیوندند.



معاون بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کاروان جهانی بیت المقدس در روز ۲۴ اسفند وارد ایران می شود، افزود: این کاروان پس از ورود به ایران از شهر زاهدان، کرمان، یزد، قم، تهران عبور و طی مراسمی از شهر تبریز در روز ۲۹ اسفند از کشور خارج می شود.

