چهارمین جشنواره استانی شعر محلی سنگار افتو در دیلم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آقاجری صبح سه شنبه در نشست برگزاری جشنواره استانی شعر محلی سنگار افتو در دیلم اظهار داشت: چهارمین جشنواره استانی شعر محلی سنگار افتو در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 91 با حضور شاعران محلی سرای استان بوشهر در سالن پیامبر اعظم (ص) دیلم برگزار خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش اعضای انجمن در جهت همکاری و تعامل با اداره متبوع اضافه کرد: خلق آثار بزرگ و ماندگار با تکیه بر تجربیات بزرگان و پیشکسوتان و استفاده از ظرفیت جوانان مهیا خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره ارشاد اسلامی شهرستان دیلم ادامه داد: تاکنون مقدمات چاپ پوستر جشنواره فراهم شده و به زودی در سطح استان توزیع خواهد شد و منتظر ارسال آثار خواهیم بود.

وی افزود: به منظور برنامه ریزی و هماهنگی بهتر، دومین جلسه برگزاری چهارمین جشنواره استانی شعر محلی سنگار افتو با حضور معاونت فرهنگی ارشاد اسلامی دیلم و اعضای انجمن شعر و ادب این جلسه تشکیل شد و نکات مختلفی در این زمینه مطرح شد و به نتایج مطلوبی دست یافتیم.

مسئول انجمن شعر و ادب دیلم نیز در این نشست اظهار داشت: هماهنگی و تعامل در راستای بالا بردن کیفیت جشنواره لازم است و همه شاعران باید با همکاری انجمن در راستای برگزاری باشکوه این جشنواره یاری کنند.

غلامرضا کپتان اضافه کرد: این جشنواره فرصت مناسبی است در راستای تقویت شعر محلی و تعامل شاعران محلی سرایی است که فرصت حضور پیدا می کنند.