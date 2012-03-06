کتاب «جریان شناسی غزل شاعران جوان استان فارس» برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جریان شناسی غزل شاعران جوان استان فارس در سال های پس از جنگ» نوشته محمد مرادی که در زمستان 1389 توسط بنیاد فارس شناسی به زیور چاپ آراسته شد، در ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر به عنوان برگزیده بخش پژوهش مورد تقدیر قرار گرفت.

این کتاب بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد وی با عنوان «جریان شناسی غزل شاعران جوان جنوب ایران» در دانشگاه شیراز است که با راهنمایی دکتر کاووس حسن لی سامان یافته است.

در مراسم پایانی ششمین جشنواره ی بین المللی شعر فجر که در در تالار وحدت تهران برگزار شد، نویسنده این اثر پژوهشی به عنوان یکی از 3 منتخب بخش پژوهش سرو بلورین و جایزه خود را از دست رئیس جمهور دریافت کرد.

محمد مرادی پیش از این، در دوره چهارم جشنواره ی بین المللی شعر فجر نیز در بخش شعر سنتی برگزیده شده و تا کنون شش مجموعه شعر و یک اثر پژوهشی نیز منتشر کرده و در کارنامه آثار او می توان برگزیده شدن در هجدهمین دوره ی کتاب فصل جمهوری اسلامی و همچنین یازدهمین، دوازدهمین و هفدهمین دوره کتاب سال دانشجویان ایران را مشاهده کرد.

بنیاد فارس شناسی نیز به نوبه خود این موفقیت را به نویسنده کتاب «محمد مرادی» و پژوهشگران حوزه ادبیات فارس تبریک می گوید.

جشنواره شیرینیهای سنتی و شیرینی جات ویژه نوروز در شیراز

نخستین جشنواره شیرینی های سنتی و شیرینی جات ویژه نوروز در شیراز برگزار می شود

این جشنواره که در قالب برنامه های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی میراث فرهنگی فارس پیش بینی شده، روز پنجشنبه 18 اسفندماه از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح لغایت 16 و 30 دقیقه در شیراز برگزار می شود.

محل برگزاری جشنواره در آموزشگاه آفتاب پارسه واقع در بلوار چمران خیابان محمودیه خواهد بود و بازدید برای عموم آزاد است.