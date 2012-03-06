مسئولان باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر حضور باشکوه و یکپارچه ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را نشان از حضوری آگاهانه مردم دانست.

وی افزود: در روز 12 اسفند مردم مسلمان و با فضیلت ایران اسلامی،برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزودند و در شرایطی که دشمنان برای عدم حضور مردم در پای صندوق های رای، تبلیغات و برنامه ریزی های گسترده ای را تدارک دیده بودند تا در سایه آن عدم مشروعیت نظام را نتیجه گیری کنند و فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند ؛ به لطف خدا و رهنمود های مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم، تمام این توطئه ها شکست خورد و حضور آگاهانه مردم در این انتخابات سبب تقویت نظام و جایگاه رهبری ان و همچنین پشیمانی دشمنان دین و قرآن شد.

سرپرست حجاج ایرانی، حضور حماسی و پرشور مردم درانتخابات را به ملت ایران و مقام معظم رهبری تبریک گفت و اظهار داشت: این پیروزی عنایت پروردگار به مردم است و جهانیان دیدند که با گذشت 33 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، وفاداری مردم به این کشور همچنان استوار تر از گذشته است.

وی رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظیفه دینی و ملی بودن شرکت در انتخابات و مقابله با تهدید های دشمنان را از علل عمده شرکت مردم در انتخابات دانست و افزود: شناسایی علل و عوامل حضور گسترده مردم در این انتخابات، نکته مهمی است که مسئولان باید به بررسی و تحلیل دقیق آنها بپردازند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به مقایسه جامعه کنونی ایران با جامعه زمان امیر المومنین علی (ع) پرداخت و اظهار داشت: امروز هنگامی که مقام معظم رهبری مردم را به امری دعوت می کنند، همگان دعوت ایشان را لبیک می گویند. ولی در زمان امیر المومنین علی (ع) حتی افرادی که به ظاهر مقدس مآب بودند چنان خون به دل ایشان کردند که حضرت خطابه بلندی برای انها ایراد نمود که " ای کسانی که خود را مرد می دانید و از مردانگی در وجود شما خبری نیست، شما عقلتان مانند زنان تازه به حجله رفته است (یعنی شما فقط همان زیبایی ها و ظواهر را می بینند و لی آینده نگر نیستند ...) آن هنگام که شما را در سرما دعوت می کنم بهانه می گیرید که هوا سرد است و وقتی شما را در گرما دعوت می کنم،گرمی هوا را بهانه می کنید...به خدا قسم شمایی که از سرما و گرما این گونه فرار می کنید ، از شمشیر زود تر فرار خواهید کرد."

منتخب مردم در برابر تک تک رای مردم مسئول است

وی در بخش دیگری از سخنان خود مساله راه یافتن یا عدم ورود کاندیداها به مجلس را مورد توجه قرار داد و در این باره تصریح کرد: منتخبان ملت بدانند همان طور که در بیانات امیرالمومنین علی (ع) وجود دارد این پست و مقامی که در اختیار شان قرار داده شده یک امانت است و نباید آن را به عنوان طعمه استفاده کند. این شخص در برابر تک تک افراد و خواسته های به حق آنها مسئول است. کسانی هم که رای نیاورده اند باید خدا را شاکر باشند که این مسئولیت سنگین از دوش آنها برداشته و به عهده فرد دیگری گذاشته شده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت دوری از ریاست طلبی و جاه طلبی را مساله ای مهم عنوان کرد و افزود: مردم به پای صندوق های رای آمدند تا استقلال کشور حفظ شود و در راه برطرف کردن مشکلات جامعه تلاش شود؛ زیرا مردم به ریاست طلبی و جاه طلبی رای نداده اند، هر یک از کاندیداهایی که به مجلس راه پیدا کرده اند اگر به دنبال جاه و مقام و سمت باشند در دنیا و آخرت شکست خواهند خورد.

وی تلاش برای رفع مشکلات مردم را یکی از مهم ترین کار های نماینده واقعی عنوان کرد و یادآور شد: کسانی که به مجلس شورای اسلامی راه می یابند سوگند می خورند که به وظایف خود عمل کنند و اگر در این راه کوتاهی کنند حتی حقوقی را هم که دریافت می کنند مشروع نیست.

لازمه الگو بودن پرهیز از تفرقه و ایجاد وحدت است

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، بر لزو م پرهیز از سرزنش و تخریب افراد در جامعه تاکید و در این باره به بیاناتی از امیر المومنین علی (ع) استناد کرد که فرمود: "ملامت سرزنش مکرر افراد سبب لجاجت می شود."و در بیان دیگر می فرماید " از سرزنش بیجای همدیگر بپرهیزید چرا که این کار مردم را در گناه جری می کند و سرزنش را بی ارزش می نماید".

وی برحفظ وحدت و انسجام بیشتر در داخل کشور تاکید کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی از عراق تا مصر و تونس و بحرین؛ از کشورهای انقلابی عربی در خاورمیانه و شمال افریقا تا آمریکای جنوبی، همگان چشم امید به ایران دارند . پس ما باید الگو باشیم و لازمه الگو بودن پرهیز از تفرقه و ایجاد وحدت است.

مسئولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند

حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر به کارگیری افراد متخصص و توانمند در همه عرصه ها را لازمه رشد و تعالی کشور دانست و تصریح کرد: باید قدردان چنین رهبر فرزانه و دانشمندی باشیم و از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم و با به کار گیری نیروهای متدین، متخصص و توانمند برای حل مشکلات و نیز پیشرفت کشور گام های جدی و سریعی برداریم.

وی بالا بردن تحمل در میان مسئولین را یک امر پسندیده دانست و افزود: مسئولان باید آستانه تحمل خود را بالا برده و برای رفع نقایص موجود کشور شبانه روزی تلاش کنند و از انتقاد های سازنده و منصفانه استقبال مایند تا انشاءالله بتوانند دین خود را به مردم متدین و شرافتمند و با فضیلت ایران اسلامی ادا کنند.