صادرات کشور در سال آینده به 75 میلیارد دلار خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین ظهر سه شنبه با حضور عین الله غیاثوند مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور، حیدری، رئیس اداره هماهنگی امور استانهای سازمان توسعه تجارت کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، مبارکی مدیرکل امور اقتصادی استانداری و جمعی از بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.



عین الله غیاثوند در این همایش گفت: در سال جهاد اقتصادی و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی خوشبختانه سیاست گذاری واحدی در تولیدات صادرات محور کشور ایجاد شده و به اشتغال هم کمک کرده است.



وی افزود: توسعه صادرات غیرنفتی در ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمد، توازن در تراز تجاری کشور، فعال کردن فضای اقتصادی بسیار موثر و کارساز است و می تواند موجب شکوفایی شود.



غیاثوند اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان با فشارهای اقتصادی و تحریم تلاش می کنند تا جلوی رشد کشورمان را بگیرند تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی کار جهادی است که خدمت به کشور تلقی می شود.



این مسئول بیان کرد: قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاحات اقتصادی می تواند به شکوفایی اقتصادی کشور ما کمک کند و الگویی برای دیگر نقاط جهان در شرایط جراحی سیستم اقتصاد نیز تلقی شود.



صدور کالا، هویت بخشیدن به ایران است



غیاثوند با اشاره به اهمیت صادرات کالا تصریح کرد: با صدور کالا به خارج از کشور، هویت و عظمت ایران اسلامی به دنیا معرفی می شود و افتخار و عزت را به ارمغان می آورد لذا دولت وظیفه دارد با حمایت لازم از صادرکنندگان کالا به این کارآفرینان و تولیدکنندگان کمک کند.



این مسئول در خصوص راهکارهای افزایش صادرات اظهارداشت: بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، شناسایی، دسترسی و بهره برداری از بازارهای هدف را از راههای رسیدن به توسعه صادرات دانست.



وی افزود: در سال 83 میزان صادرات غیرنفتی کشور شش میلیارد و 800 میلیون دلار بود که این میزان در سال جاری 45 میلیارد دلار پیش بینی شده بود که در 11 ماهه امسال 44 میلیارد دلار آن محقق شده است.



صادرات کشور 75 میلیارد دلار می شود



مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده حجم صادرات کشور در سال آینده به 75 میلیارد دلار خواهد رسید که جهش قابل توجهی است.



وی گفت: نوسان بازار ارز، کمبود نقدینگی، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی از مشکلات بخش صادرات است که امیدواریم با تلاش دولت حل شود.



غیاثوند یادآورشد: رئیس جمهور دغدغه جدی دارند تا مشکلات صادرکنندگان حل شود و اگر بخواهیم موانع را رفع کنیم دولت و بخش خصوصی نباید روبروی هم قرار گیرند بلکه باید در کنار همدیگر و تعامل منطقی مسائل را حل کنند.



وی بیان کرد: با اجرای طرح پایش استانها و تشکیل کارگروه توسعه صادرات در صددیم با دادن اختیار به استانداران ضمن شناسایی مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای رفع آنها با سرعت بیشتری در خود استانها اقدام کنیم و موضوع به تهران ارجاع نشود.



این مسئول تشکیل کارگروه صادرات کشور در مرکز را نیز از راهکارهای تسریع در حل مشکلات صادرکنندگان ذکر کرد.