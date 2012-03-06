449 هزار سبد غذایی در بین زنان سرپرست خانوار کرمان توزیع می شود

حمید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 49 هزار سبد غذایی به مناسبت ایام نوروز بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در استان کرمان توزیع می شود.

کریمیان با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری گفت: 350 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد برای جمع آوری کمک های مردمی در استان کرمان در نظر گرفته شده است.

وی میزان کمک های مردمی طی سال گذشته در استان کرمان را چهار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: یاری رساندن به افراد نیازمند و کمک به مستندان سیره و روش انبیای الهی است.

کریمیان ادامه داد: پایگاه‌ها در نظر گرفته شده برای دریافت کمک های مردمی در میادین اصلی شهرستان‌های استان کرمان مستقر می شوند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال جدید گفت: مردم می توانند کالاهای مازاد و قابل استفاده خود را برای استفاده افراد نیازمند در اختیار این نهاد قرار دهند.

این مسئول همچنین از نواختن زنگ نیکوکاری در مدارس استان کرمان خبر داد و گفت: امسال قرار است بسته های کالا در شب عید بین خانوارهای بی سرپرست توزیع شود.