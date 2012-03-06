45 درصد درختان بوستان ملت کهنسال هستند/ برپایی دهکده بهارانه در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه یازده مشهد گفت: در بوستان ملت 14هزار اصله درخت و جود دارد که 45درصد از این درختان بین 35 تا40 سال قدمت دارند.

حسین طاهری پور با بیان این موضوع که این درختان قدیمی نسبت به درختان جوان نیاز بیشتری به مراقبت دارند، ادامه داد: تزریق عناصر دارویی و غذایی به تنه این درختان با توجه سن بالا و نیاز بیشتر آنها به مراقبت های ویژه صورت پذیرفته است.

طاهری پور با اشاره به این موضوع که چال کود نیز در بستر درختان قدیمی انجام شده، اظهار داشت: در سطح بوستان ملت بستر در ختان قدیمی با فواصل 80سانتی متر چاله هایی ایجاد می شود که داخل آنها کود، ماسه و خاک زراعی مناسب در جهت اصلاح جذب آب و تغذیه ریشه درختان تزریق می شود.

طاهری پور بیان کرد: بوستان ملت مساحتی حدود 63 هکتار است که 15هکتار آن معبر و مابقی فضای سبز و ساختمان های بوستان است.

وی از تعبیه رمپ ویژه برای ورود ویلچر خبر داد و اظهار داشت: 13 رمپ ویژه عبور ویلچر با هدف ایجاد رفاه برای معلولین ایجاد شده است.

وی با اشاره به این موضوع که 3 گروه ورزشی به صورت مستمر در بوستان ملت ورزش همگانی انجام می دهند، بیان کرد: این گروه های ورزشی در قالب های 250 تا 300 نفری هر روزه برای انجام حرکات ورزشی به بوستان ملت مراجعه می‌کنند.

طاهری پور تاکید کرد: بوستان ملت روزانه در فصل زمستان پذیرای 15هزار نفر ورزشکار و در روزهای عادی سال پذیرای 40هزار نفر ورزشکار است.

ایجاد امکانات رفاهی برای اتوبوسرانان در شش پایانه

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: در راستای رفاه حال اتوبوسرانان در شش پایانه امکانات رفاهی برای آنان ایجاد شده است.

مهدی خجسته با اشاره به این موضوع که اتوبوسرانان شغل سخت دارند، افزود: در پایانه های وکیل آباد، غدیر، گردشگری، گمنام، شهدا و الهیه که دارای ساختمان هستند وسایل رفاهی مانند ماساژور و دیگر وسایل رفاهی نصب شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی و نصب وسایل رفاهی برای رانندگان در بقیه پایانه های درون شهری در داخل شهر جزء برنامه های سازمان است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد افزود: در شش پایانه دیگر نیز وسایل ورزشی پارکی نصب شده و رانندگان و همشهریان می توانند از این وسایل استفاده کنند.

وی ادامه داد: ایجاد نمازخانه در پایانه ها از دیگر اقدامات این سازمان برای رانندگان اتوبوس است تا آنها بتوانند در محیطی آرام و بدون تنش به انجام این فریضه ی الهی بپردازند.

وی با اشاره به این موضوع که ساعت کار رانندگان تاکسی از 4.5 صبح از منزل خارج می شوند، بیان داشت: مکان هایی برای استراحت و پذیرایی رانندگان از جمله ارائه صبحانه گرم و نهار ایجاد شده است.

طرح کاشت نهال رایگان در سطح منطقه هشت آغاز شد

شهردار منطقه هشت مشهد گفت: به مناسبت روز درختکاری طرح کاشت رایگان نهال با همکاری سازمان پارک ها در سطح منطقه آغاز شد.

علیرضا خادم پیر گفت: طرح کاشت رایگان درخت که با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز انجام می‌گیرد اقدامی مشترک در راستای بهبود فضای سبز شهری است که می توان به ارتقای سرانه‌ فضای سبز شهری و بهره مندی از تخفیف در عوارض پسماند شهرداری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مراسم کاشت درخت با حضور شهروندان در سطح منطقه برگزار شد، گفت: در روز درختکاری برنامه هایی از جمله بازدید شهروندان و شرکت در مراسم روز درختکاری و غرس نهال، تکمیل فضای سبز مدارس سطح منطقه با اهدای درخت و همچنین کاشت درخت به صورت نمادین در بوستان بزرگ کوهسنگی با حضور شهروندان برگزار شد.

برپایی نخستین دهکده های بهارانه در مشهد

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های همگانی شهرداری مشهد گفت: در راستای استقبال از بهار 91 برای نخستین بار دهکده های بهارانه در مشهد ایجاد می شود.

احسان ثانوی اظهار داشت: همه ساله با شروع فصل رویش طبیعت و فرارسیدن نوروز باستانی، مشهد آماده استقبال از خیل عظیم جمعیتی است که به منظور زیارت بارگاه رضوی، میهمان این شهر می کردند، لذا خدمت رسانی مناسب و فراهم آوردن فضای معنوی از وظایف همگان به ویژه نهادهای مربوطه است.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های همگانی شهرداری مشهد افزود: در بوستان ملت و کوهسنگی که در مناطق 8 و 11 واقع شده اند به دلیل تجمع گسترده زائران و مجاوران دو دهکده بهارانه دایر خواهد شد.

ثانوی افزود: این دهکده ها شامل 25 ایستگاه است که فعالیت های ابتکاری و نوآوری های حوزه فرهنگی و اجتماعی را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: زائران و مجاوران می توانند در ایام تعطیلات نوروزی همه روزه از فعالیت ها و برنامه های این مکان بهره‌مند شوند.

نصب نماد شهر قاسم‌آباد در میدان آزادی

شهردار قاسم آباد از نصب نماد این شهر در میدان اصلی شهر خبر داد.

شهریار تولایی‌پور گفت: این نماد همزمان با اجرای پروژه اصلاح هندسی و بهسازی، در میدان آزادی این شهر نصب شده است.

وی افزود: نماد یاد شده بر روی یک تکه سنگ یکپارچه به ارتفاع 6 متر حکاکی شده و با هزینه 200 میلیون ریال به اجرا در آمده است.

وی افتتاح ساختمان راهنمایی و رانندگی شهر قاسم‌آباد با هزینه 150 میلیون ریال، را از دیگر اقدامات شهرداری در سال 90 عنوان کرد.