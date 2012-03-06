حاج رجبعلی مقدم مردی که تفسیر خوبیها بود/ خیری که رنج کشیده بود

به گزارش خبرنگارمهر، حاج رجبعلی مقدم، بزرگ مردی دریادل و مقاوم در برابر سختیها، مردی که سختی ها بزرگش کرد و وی را به اوج قله انسانیت و شرافت رساند. مردی که با سختی بزرگ شد و سختی را با بند بند وجودش لمس کرد.

شادروان حاج رجبلی مقدم در یکم شهریور ماه سال 1325 شمسی در منطقه طارم زنجان دیده به جهان گشود.

وی تحصیلات خود را در طی سالیان متمادی در رشته حسابداری ادامه داد . در سال 1347 با خیر مدرسه ساز حاجیه خانم زهرا ارتشیه دار ازدواج نمودند که ثمره این ازدواج چهار فرزند است.

وی از چهره فعال در حوزه اقتصادی و سرمایه گذری و تولید و از پیشگامان صنعت سرب و روی و مس بودند که در ایجاد زیر ساختها و اشتغال زایی در داخل استان و حتی در خارج از استان نقش بسزایی داشتند .

همچنین فعالیت در امور عام المنفعه و حمایت از انجمن ها و موسسات خیریه، کمک به تامین نیازهای آموزشی و پزشکی و درمانی از فعالیت های خیر خواهانه ایشان در دوره عمر پر برکتشان بوده است .

همایش بزرگداشت چهره ماندگار خیر نیکوکار استان زنجان توسط ستاد اجرایی اولین همایش نکوداشت در استان زنجان انجام گرفت.

همایشی تحت عنوان بزرگداشت چهره ماندگار خیر ونیکوکار ملی استان زنجان ستاد به همت ستاداجرایی" دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی، اداره کل آموزش وپرورش ومجمع خیرین مدرسه ساز ، اداره تجهیز ونوسازی مدارس ، دانشگاه پیام نور و ستاد اجرایی بنیاد نیکوکاری مقدم" در اولین سالگرد نکو داشت مرد نیکوکار استان زنجان وایران در محل سالن همایش های بین المللی روزبه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با حضور مقامات استانی وکشوری برگزارشد.

قائم مقام وزیر بهداشت ودرمان وخدمات پزشکی استان زنجان در این مراسم نکوداشت با ارائه گزارش از مجموع کارهای خیر و عام المنفعه در بخشهای مختلف توسط خیر استان"مرحو م رجعلی مقدم در سطح استان وایران،گفت: از جمله کارهای بسیار ارزنده این مرد نیکوکار تجهیز وتکمیل برخی بروژه های دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان، وتجهیز وتکمیل دانشکده داروسازی استان، تجهیز وتکمیل دانشگاه پیام نورزنجان ، احداث مدارسی نظیر مدرسه وآموزشگاه مهدیه زنجان واحداث کتابخانه ومساجد وکمک به بیماران در بخشهای مختلف پیوند ی وکلیوی وتحت پوشش قرار دادن ایتام در مناطق مختلف ایران ویا تجهیز بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی در استان وسطح کشورو...است.

سروری زنجانی با بیان اینکه زنده یاد مقدم خدمات ارزنده زیادی در سطح ایران واستان داشته افزود:خضوع وخشوع وتواضع این فرد زبانزد خاص وعام در انجام این امور بوده است .

وی با اشاره به اخلاق نیک ودستگیری وی از اقشار مختلف جامعه، افزود:ایشان از مسیر دلهای مردم به سمت بهشت راه باز کرده بودند.

سروری بابیان اینکه این خیر ونیکوکار زنجانی کارهای خیر زیادی را برای رضای خدا ودل مردم وخود انجام داده است ، تصریح کرد: این خیر عمر خودرا صرف کارهای عام المنفعه زیادی کرده است که فرصت برشماری آنها در این مجال وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان زنجان در این مراسم نکوداشت با اشاره به پرداخت هزینه بخشی از برگزاری همایشهای بین المللی علوم دارویی در استان زنجان، افزود:امروز نیز با رفتن این خیر بزرگ ومرد اقتصاد زنجان وایران ، خانواده وپسر این مرد خیر ونیکوکاری ادامه دهند راه اوهستند.

باید این دستورات الهی وسنتها را برای رضای خدا زنده نگه داریم

آیت الله سید محمد حسینی زنجانی، نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دین اسلام بر اساس فطرت انسانی بنا شده است ، افزود:شما انسانها بر اساس فطرت الهی است که موجب می شود انسان به سمت خیر وخیر خواهی برودآفریده شده اید.



حسینی زنجانی با بیان اینکه فطرت موجب بیداری وجدان انسانها می شود، افزود: وجدانهای بیدار می توانند کارهای خیر وامور عام المنفعه زیادی انجام بدهند.

آیت الله حسینی زنجانی، به فریاد دل بی کسان وناتوانان رسیدن را بسیار مهم وارزشمند ارزیابی کرد وگفت: این اعمال موجب آمرزش گناهان در این دنیا وآخرت می گردد.

تولیت حوزه علمیه مسجد جامع زنجان، با بیان اینکه وجدان بیدار دارای فهم ودرک بالا از این خیرات است،افزود: بخشش اموال از طرف انسانها برای محرومان جامعه بسیار امر پسندیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه انسانها باید به داشته ها واموالشان بعنوان یک امانت نگاه کنند،افزود: انسان در زندگی وقتی چیزی بیش از اندازه مایحتاج خود بدست می آورد، باید دیگران را نیز در آن سهیم نماید، چرا که مالک اصلی خداست.

آیت الله حسینی زنجانی از شخصیت مرد نیکوکار زنجان"رجبعلی مقدم" بعنوان شخصیتی یاد کردکه در سطح استان وایران در طول زندگی خویش در رسیدگی به امور ایتام وکارهای بیشمار عام المنفعه انجام داده است وگفت: انجام این امورموجب ماندگاری نام ویادش در این دنیاشده وصواب آخرت ومغفرت الهی را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه دیدگاه اسلام به مسئله اقتصاد ریشه در اخلاق دارد،گفت: اگر در هر کاری وجدان بیدار نباشد ملکات وخدمات انسان نیز از بین خواهدرفت.

حسینی زنجانی با اشاره به اینکه حاج رجبعلی مقدم از جمله افراد با وجدان بیدار جامعه بود،اظهار داشت: وی با گوش دل این صداها ی محرومین ومحرومیت ها را می شنید ودریافت می کردو به آن صداها جواب می داد.

وی با بیان اینکه شایسته است این انسانها را به نیکی یاد کنیم ، افزود: صدقه وکمک وخیرات ونیکوکاری کارهای جاریه است.

حسینی گفت: باید این دستورات الهی وسنتها را برای رضای خدا زنده نگه داریم.

چهره ماندگار ایران همچنین با اشاره به مقام و شخصیت ممتاز مرحوم حاج رجبعلی مقدم گفت: خیرین از سرمایه های عظیم، ماندگار و ارزشمند جامعه هستند.



پروفسور' یوسف ثبوتی با اشاره به اینکه خیرین در تسریع بسیاری از فعالیت ها در حوزه های گوناگون تاثیر گذار هستند، افزود: با نگاهی گذرا به اقدامات انجام گرفته نقش ارزشمند خیرین در بخش های مختلف به ویژه توسعه آموزش عالی نمایان است.

وی ادامه داد: خیرین کسانی هستند که با همت بالای خود از بطن جامعه برخاستند و برای انجام کارهای خیر پیشقدم شده اند.

رئیس سابق تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، به نقش بارز و اساسی خیرین این استان در حوزه های گوناگون را یادآورشد و گفت: اشخاصی همچون' رجبعلی مقدم' در توسعه و تجهیز مراکز آموزشی این استان نقش مهم و ماندگاری را در کارنامه حیات خویش به یادگار گذاشته اند.

پرفسور ثبوتی افزود: احداث بخشی از تحصیلات تکمیلی علوم پایه، دانشگاه زنجان و دیگر اقدامات حوزه آموزش عالی با همت تلاش این خیر بزرگ انجام گرفته است.

کتاب"آن مرد در باران رفت" تنها بیان کننده گوشه ای از زندگی پر خیر و برکت مردی است که زندگیش را وقف مردم کرد و تنها باری رضای حق گام برداشت. مطالب توسط زهراه ملابابایی گردآورری و نوشته شده است.

همچنین در خاتمه این مراسم به پاس ویاد این چهره ماندگار خیر ونیکوکار استان در اولین سال درگذشت ونکوداشت، از تمبر یاد بود حاج رجبعلی مقدم نیز از طرف دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی رونمایی شد



