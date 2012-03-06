مشکل تولید و قیمت گذاری شیرخام درآذربایجان شرقی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود محمدیان سه شنبه در اولین جلسه انجمن صنفی تولید کنندگان وجمع آوری کنندگان شیر استان گفت : نوسان قیمت آسیب جدی در روند تولید بوجود آورده و سیاست گذاری و مدیریت تولید در این بخش را با وقفه ناخواسته مواجه می سازد و به دلیل حمایت سازمان بصورت مستقیم از تولید کنندگان بخش کشاورزی ، در روند سیاستهای وزارت متبوع ، جهت رسیدن به توسعه پایدار در تمامی بخشها، با حمایت سازمان، انجمن صنفی تولید کنندگان وجمع آوری کنندگان شیر استان رسماً شروع به کار کرده و با قرار گرفتن در مدار برنامه ریزی و تعامل بیشتر با تولید کنندگان و برنامه ریزان، در کمترین زمان ممکن مشکل قیمت گذاری و نحوه تولید و توزیع شیر خام در استان تاحد قابل توجهی مرتفع خواهد شد.

وی همچنین دلیل نبود تشکل صنفی شیر در استان را در روند تولید و فروش این محصول آسیب پذیر ذکر کرد و اظهار داشت: بهره برداران به اجبار به صورت انفرادی اقدام به فروش محصول تولیدی خود به کارخانجات فرآوری لبنیات کرده و این کارخانجات نیز شیر تولیدی را با قیمت پایین خریداری و با پرداخت وجه خرید به صورت مدت دار، موجب نارضایتی تولید کنندگان و همچنین نوسان فاحش قیمت محصول تولیدی در بازار مصرف را سبب می شوند.

محمدیان هدف از تشکیل انجمن صنفی تولید کنندگان وجمع آوری کنندگان شیر استان را در روند سیاستهای سازمان ذکر کرد و گفت: این سازمان باحمایت مستقیم از بهره برداران ، انجمن صنفی تولید کنندگان وجمع آوری کنندگان شیر را به عنوان تنها مرجع تعامل با دامداران و تولید کنندگان شیر در استان مورد حمایت قرار داده و کنترل بازار نیز ، توسط این انجمن صنفی به صورت کارشناسی شده به اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان ، با اشاره به این موضوع که انجمن صنفی تولید کنندگان وجمع آوری کنندگان شیر به صورت رسمی شروع بکار کرد، گفت: این انجمن صنفی توانایی آن را خواهد داشت در صورت افت قیمت محصول در بازار تقاضا، عرضه آن در سایر استانهای کشور را در برنامه فروش خارج از استانی خود قرار دهد.