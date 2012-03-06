به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز 17 اسفندماه به همت دانشگاه زنجان، پروفسور جعفر مهراد پدر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC مهمان استان زنجان خواهد بود.
نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، نخستین نظام رتبهبندی استنادی در جمهوری اسلامی ایران است که توسط پروفسور مهراد تاسیس شده و هم اکنون به فعالیت میپردازد.
پس از ISI (پایگاه استنادی علمی) و اسکوپوس (Scopus) در هلند، ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب میشود که ۵٧ کشور در آن مشارکت دارند.
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شامل گزارشهای استنادی نشریات فارسی، عربی، انگلیسی، نمایه استنادی علوم ایران، نمایه استنادی علوم جهان اسلام، فهرست مندرجات فارسی، پایگاه استنادی برترین کنفرانسهای علمی فارسی، نظام آگاهیرسانی استنادی ایران، نظام آگاهیرسانی نشریات علمی جهان اسلام، نظام گزارش استنادی، نظام شاخصهای عملکردی نشریات فارسی، تحلیل پایگاه دادههای نشریات فارسی، نظام تمام متن مقالات مجلات جهان اسلام، تولید کتاب علم ایران است.
پروفسور مهراد برای افتتاح شاخه منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری دانشگاه زنجان و همچنین عقد تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با این مرکز صبح روز چهارشنبه در سالن بینالمللی غدیر دانشگاه زنجان حضور خواهد یافت.
طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان زنجان برگزار می شود
معاون اوقاف و امور خیریه استان زنجان از برگزاری طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان در فروردین سال ۹۱ خبر داد.
وی افزود: این طرح از روز (28 اسفند) سال جاری تا (13 فروردین) سال 91 در امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان، بقعه قیدار نبی (ع) قیدار، امامزاده هاشم طارم و امامزاده زید کبیر ابهر برگزار می شود.
عباسی با اشاره به اینکه مساجد و امامزادگان در سطح استان در ایام نوروز 91 آماده پذیرایی از مسافرین و میهمانان نوروزی هستند، ادامه داد: قرائت زیارت چهلیاسین، تلاوت دستهجمعی قرآن کریم توسط حضار، قرائت دعای تحویل سال نو و نیز پخش مستقیم سخنرانی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، از جمله برنامههای تدارک دیده شده برای ویژه برنامه تحویل سال نو خواهد بود.
وی تهیه بروشور فرهنگی با محتوای شناساندن امامزاده ها، برپایی نمایشگاهای فرهنگی در نقاط مختلف استان، نصب بنر و پوسترهای تبلیغاتی طرح برای اطلاع رسانی و نیز برگزاری ویژه برنامههای مختلف را از دیگر عناوین پیش بینی شده برای برنامههای نوروزی عنوان کرد.
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