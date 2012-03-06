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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

در کرج/

کتاب "شهریور سال هزار و سیصد و نمی دانم" رونمایی شد

کتاب "شهریور سال هزار و سیصد و نمی دانم" رونمایی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن نویسندگان کرج گفت: کتاب "شهریور سال هزار و سیصد و نمی دانم" با حضور نویسنده کتاب و منتقدان رونمایی شد.

محمدعلی خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طی مراسمی ویژه کتاب "شهریور سال هزار و سیصد و نمی دانم" به نویسندگی طلا حسن نژاد در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز رونمایی شد.

وی افزود: همزمان با رونمایی این کتاب، حسن محمودی و محمدرضا بایرامی به نقد آن نشستند.

خبیر در خصوص موضوع کتاب گفت: این کتاب جریان زندگی زنی در دوران قبل از انقلاب، دوران جنگ و در حال حاضر را برای خوانندگان به تصویر کشیده است.

وی یادآور شد: در این کتاب اشاراتی به نقش زنان در حوادث قبل از انقلاب به خصوص در حادثه سینما رکس آبادان شده است.

خبیر ادامه داد: بخش دیگری از این کتاب به دوران حمله عراق به خرمشهر و آبادان مربوط می شود و چگونگی مبارزه زنان و نقش آنان را در هشت سال دفاع مقدس بیان می کند.

رئیس انجمن نویسندگان کرج گفت: بخش پایانی این کتاب به دغدغه ها و مسائلی اشاره دارد که زنان با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب و در جامعه کنونی با آنها درگیر هستند.

 

کد مطلب 1553264

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