کتاب "شهریور سال هزار و سیصد و نمی دانم" رونمایی شد

محمدعلی خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طی مراسمی ویژه کتاب "شهریور سال هزار و سیصد و نمی دانم" به نویسندگی طلا حسن نژاد در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز رونمایی شد.

وی افزود: همزمان با رونمایی این کتاب، حسن محمودی و محمدرضا بایرامی به نقد آن نشستند.

خبیر در خصوص موضوع کتاب گفت: این کتاب جریان زندگی زنی در دوران قبل از انقلاب، دوران جنگ و در حال حاضر را برای خوانندگان به تصویر کشیده است.



وی یادآور شد: در این کتاب اشاراتی به نقش زنان در حوادث قبل از انقلاب به خصوص در حادثه سینما رکس آبادان شده است.



خبیر ادامه داد: بخش دیگری از این کتاب به دوران حمله عراق به خرمشهر و آبادان مربوط می شود و چگونگی مبارزه زنان و نقش آنان را در هشت سال دفاع مقدس بیان می کند.



رئیس انجمن نویسندگان کرج گفت: بخش پایانی این کتاب به دغدغه ها و مسائلی اشاره دارد که زنان با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب و در جامعه کنونی با آنها درگیر هستند.



