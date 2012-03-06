احداث هر متر فضای سبز 1 تا 3 میلیون تومان بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد مختاری در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: در مناطق 7،11،10،17 و 9 سرانه فضای سبز بسیار پایین تر از حد استاندارد است که در تلاشیم با تجمیع بافت های فرسوده و توسعه فضاهای سبز عمودی کمبودها در این زمینه را جبران کنیم.

وی ادامه داد: سرانه فضای سبز شهر تهران اکنون حدود 14 متر است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان در سال 91 به 15 متر افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: در سال 57 مساحت فضای سبز تهران در بخش جنگلکاری 2 هزار و 990 هکتار و فضای سبز معابر شهری حدود 500 هکتار بود. در مجموع درآن سال مساحت فضای سبز تهران 3 هزار و 450 هکتار بود.

مختاری با بیان اینکه در سال 65 اولین کلنگ کمربند سبز در جنوب شهر تهران در محله دولت آباد و هاشم آباد زده شد گفت: طی سالهای گذشته با اقدامات گسترده ای که در این زمینه صورت گرفته ، 36 هزار هکتار از کمربند سبز تهران در فاز 1 و 2 اجرا شده ا و هزار و 865 پارک نیز احداث شده است.

وی ادامه افزود: اکنون حدود 44 هزار هکتار فضای سبز تحت پوشش شهرداری تهران قرار دارد و توسعه و حفظ فضاهای سبز پایتخت از جمله مهمترین اهداف در مجموعه مدیریت شهری است.

