اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آماده استقبال از بهار می شود

حبیب طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حمایت از مساجد واقع در مسیر مسافرت ها و مساجد محوری شهرستان ها برای برگزاری سه نوبت نماز جماعت و حضور روحانی مسجد حداقل به مدت یک ساعت قبل و بعد از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء جهت پاسخگویی به سوالات شرعی مردم از جمله این برنامه هاست.

وی اظهار داشت: در شهرستان هایی که دارای بیشترین آمار مسافران نوروزی هستند یا در مسیر آنان واقع شده اند نصب احکام سفر در مقابل مساجد محوری و دعای سفر همچنین تابلوی ثابت با محتوای مذهبی به عنوان طرح تبلیغات این شهرها در حال ساخت و نصب برای ایام نوروز است.

طاهری نصب قبله نما در اماکن پر تردد و فاقد نماز خانه را از دیگر اقدامات اداره کل در سطح استان در قالب اجرای برنامه های فرهنگی عنوان کرد.

رییس اداره فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی استان معرفی اماکن دینی مثل مساجد قدیمی و بقاع متبرکه جهت استفاده معنوی مسافران را جزو برنامه های شهرستان ها اعلام کرد.

طاهری اضافه کرد: در مقابل این مساجد احکام شرعی ورود به مساجد به ویژه در مساجد تاریخی برای مسافرین جهت رعایت حرمت این اماکن مقدسه نصب می شود و اقدامات اولیه آن در دست انجام است.

